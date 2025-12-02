Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Pensiones
Pensiones

Las cinco claves de la norma que puso en consulta la Super de Pensiones para crear una AFP

Un capital mínimo de UF 50.000, exigentes requisitos de experiencia para equipos de inversiones y directorios, además de una detallada carta Gantt, forman parte de la normativa en trámite.

Por: María Paz Infante

Publicado: Martes 2 de diciembre de 2025 a las 09:50 hrs.

Pensiones AFP AGF Cajas CMF regulador María Paz Infante
<p>Las cinco claves de la norma que puso en consulta la Super de Pensiones para crear una AFP</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Megaproyecto de amoníaco verde por US$ 11 mil millones pide suspender trámite ambiental hasta marzo de 2026
2
Empresas

Patria Investments selló el negocio del año: la jugada maestra de la brasileña para quedarse con Banmédica
3
Empresas

La reactivación de Linzor en Chile y los miles de millones para inversión de la dueña de Moneda
4
Internacional

Financial Times sobre José Antonio Kast: El candidato de línea dura que quiere que Chile vuelva a ser grande
5
Empresas

Gerente general de filial de Grupo Patio aterriza en Capital Advisor y Jaime Munita toma el relevo en la compañía
6
Mercados

AFP siguen elevando su apuesta por Latam Airlines y alcanzan el 18,56% de la propiedad de la aerolínea
7
Mercados

El fondo A anota resultados reales negativos en noviembre y rompe racha alcista conjunta de los multifondos
8
Mercados

¿Por qué no paran de subir las transacciones de dólares en Chile? Extranjeros llevan la batuta de cara a la segunda vuelta
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete