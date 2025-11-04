Por primera vez en más de una década, todos los multifondos sumaron en octubre un quinto mes consecutivo de resultados reales positivos

Durante el mes pasado destacó el resultado de los fondos D y C, beneficiados principalmente por el desempeño de los activos locales, tanto de renta fija como variable, indicó el boletín de Ciedess.

Octubre fue un mes positivo para todos los multifondos. Destaca el resultado de los fondos D y C, beneficiados principalmente por el desempeño de los activos locales, tanto de renta fija como variable.

Según el boletín de Ciedess, los fondos más riesgosos, Tipos A y B, registraron ganancias de 0,43% y 0,58% respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, Tipo C, presentó un alza de 0,62%. Por su parte, los fondos más conservadores obtuvieron retornos de 0,84% el Tipo D y 0,53% el Tipo E.

Todos los multifondos anotaron resultados positivos por quinto mes consecutivo, lo que no ocurría desde 2014, indicó Ciedess.

Las razones de los resultados en octubre

El informe de Ciedess explicó que la rentabilidad obtenida por los fondos A y B se debe al resultado de las inversiones en instrumentos de renta variable. “A nivel externo, destacaron los retornos positivos en los principales índices internacionales (salvo China), siendo contrarrestados por una caída del dólar; mientras que a nivel local se registró un incremento del IPSA”.

En detalle, “durante el mes destacaron la incertidumbre en torno a las nuevas tensiones comerciales entre EEUU y China, el cierre gubernamental en EEUU y los máximos históricos alcanzados en Wall Street (en el marco de buenos resultados de empresas, pronósticos de más recortes de tasas por parte de la Fed y acercamientos EEUU-China). Por su parte, China mostró un descenso debido a la guerra arancelaria y cifras económicas bajo lo esperado. A nivel interno, el IPSA también anotó nuevos niveles históricos, impulsado mayormente por el panorama internacional y los pronósticos electorales”.

Por su parte, el desempeño de los fondos D y E se explica por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local y de los instrumentos de renta fija extranjeros. “Al respecto, se registró un alza en los activos de renta fija internacional, donde el índice LEGATRUU subió 0,44%; mientras que a nivel local se observó una caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, impactando positivamente a los fondos conservadores a través de las ganancias de capital”.

Acumulado en 2025

Ciedess destacó que “en lo que va de 2025, enero a octubre, se aprecian resultados positivos para todos los multifondos".

Los fondos más riesgosos A y B, indicó, registran retornos de 14,74% y 13,04% respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, Tipo C, presenta un alza de 11,57%. Por su parte, los fondos más conservadores obtienen ganancias de 9,47% el Tipo D y 7,42% el Tipo E.

"Los fondos A y B mostraron su mejor retorno acumulado para el período enero-octubre desde 2017 y 2009 respectivamente, mientras que para los fondos C, D y E fue su mayor resultado desde 2019”.