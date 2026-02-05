Qué opinan sobre la reforma de pensiones el futuro ministro Tomás Rau y la candidata que corre con ventaja para ser subsecretaria

Entre los temas que más han analizado están el aumento del ahorro, el préstamo y la edad de jubilación.

Aunque a diferencia de sus antecesores que han llegado al cargo de ministro del Trabajo un 11 de marzo, Tomás Rau tomará el liderazgo de la cartera con una reforma de pensiones ya aprobada, lo hará en plena etapa de implementación.

Justamente en marzo la ley cumplirá un año desde su publicación en el diario oficial y con ello también empiezan a regir una serie de plazos trascendentales para la puesta en marcha.

Entre ellos, la construcción del régimen de inversiones definitivo de los nuevos fondos generacionales, la cotización con rentabilidad protegida -conocida como “préstamo”- y los proyectos de ley que quedaron comprometidos con la reforma, uno de los cuales debe presentarse en marzo y otros cuya tramitación debe retomarse, como el del “traspaso pleno” del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

En su rol como economista y académico, previo a su nombramiento como ministro, Rau no ha estado ajeno a la discusión previsional.

De hecho, en sus columnas en medios de comunicación abordó en reiteradas ocasiones esta materia.

En febrero de 2024, cuando la reforma había pasado de la Cámara de Diputados al Senado -como un “queso suizo”, como reconoció en ese momento el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel luego de que se rechazaran partes clave de su contenido- Rau escribió la columna “Reforma de pensiones: historia de un ardor”.

En ella, estimó que el diseño de la iniciativa que hasta ese minuto destinaba tres puntos a Seguro Social y tres a capitalización individual (con distribución de 70% directo y 30% con solidaridad intrageneracional), era “pan para hoy y hambre para mañana”.

Junto con la distribución del aumento del 6%, otras cosas que criticó en ese momento fueron el “autopréstamo”, que señaló puede convertirse en un retiro encubierto, y la separación de la industria, “que encarecerá la administración del sistema”, ambas medidas que finalmente no se incluyeron en la ley.

Edad de jubilación

Además, hizo mención a que “de la edad de jubilación no se habla”.

Ese es justamente uno de los temas que si bien no fueron abordados en la reforma, preocupa a Rau, en un contexto de país que según comentó en su columna “La caída del bono demográfico: ¿Júbilo postergado?, Chile “envejece rápido, ahorra poco y vive más”.

En ese escrito, el economista planteó que el Pensions at a Glance 2025 de la OCDE muestra que la mayoría de los países que forman parte de la organización ya igualó, o está igualando, la edad de jubilación entre hombres y mujeres. “Chile, en cambio, mantiene una brecha que ya no conversa ni con la demografía ni con la trayectoria laboral femenina contemporánea, y que además condiciona cualquier discusión sobre cómo y cuánto podremos trabajar en el futuro”, señaló Rau.

En esa línea, añadió: “Aquí basta mencionar este tema para que aparezca el grito: “¡Van a hacer trabajar a nuestros adultos mayores!”. Para el economista, la verdadera pregunta es: ¿pueden trabajar los mayores en Chile?

“El tramo de 65 y más mantiene una ocupación por debajo de los niveles prepandemia, en parte por la PGU, y el grupo 55-64 tampoco ha recuperado del todo su empleo”, sostuvo.

En esa línea, manifestó que la diferencia es que varios países han logrado integrar laboralmente a sus trabajadores mayores, mientras Chile sigue ofreciendo trayectorias marcadas por informalidad, alta rotación y brechas de género. “Discutimos edades de jubilación en un mercado que, en demasiados casos, jubila a las personas antes que la ley”, advirtió.

No obstante, destacó que la evidencia internacional es clara: “elevar la edad legal de jubilación puede aumentar el empleo de los mayores”.

En detalle, recordó que la OCDE estima efectos de entre 1,5 y 2,3 puntos porcentuales por año adicional, pero ese resultado solo es factible donde existan empleos compatibles para adultos mayores. “Chile parece estar lejos de ese estándar. Por eso la discusión, tal como hoy se plantea, parece un ejercicio de voluntarismo tecnocrático: mucha épica previsional, poca economía real”, lamentó.

Quien también abordó la negativa a poner sobre la mesa el debate sobre la edad de jubilación ha sido la economista que corre con ventaja para asumir como subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón.

A través de la columna "El tabú del cambio de la edad de jubilación para mujeres", publicada en Ciper, Cabezón planteó: "Atrevámonos a hablar del elefante en la habitación".

En la columna, sostuvo que "trato de transmitir el tamaño del elefante, y es grande. Aumentar la edad legal de retiro de las mujeres es incómodo y los políticos prefieren mirar hacia otro lado. Diversos países lo están implementando, como Austria, Costa Rico, Dinamarca, Finlandia o Grecia. ¿Podrá Chile unirse a ellos?".

Préstamo

Un factor de la reforma que no fue una buena noticia a juicio de Rau fue el mecanismo conocido como préstamo, o aporte con rentabilidad protegida, según quedó establecido en la ley. Para la futura autoridad se trata de “un préstamo forzoso de los trabajadores al Estado para pagar jubilaciones presentes”, afirmó en una columna en Ex-Ante.

Cabezón también dedicó algunas líneas de columnas par abordar esta temática, destacando como avance de la reforma que “un Gobierno que llegó al poder prometiendo que pondrían fin al sistema de capitalización individual con inversores privados, termine apoyando la actual reforma que fortalece este sistema”.

Sobre el préstamo, escribió que “a pesar de que el diseño actual del préstamo no genera los clásicos problemas del reparto, tiene otros costos”.

Para la economista se trada de “un costo de oportunidad para los ahorros de los trabajadores frente a la alternativa de que los 16 puntos lo administren íntegramente los inversores privados con el objetivo de maximizar rentabilidad bajo el riesgo adecuado”.

En todo caso, a través de sus opciones, la directora de Evidencia de Pivotes recalcó que es clave que los 1,5 puntos de préstamo no suban con el tiempo, sino que se vayan trasladando a la cuenta individual. Agregó que “sería bueno que en caso de que el fondo estatal genera superávit, se acelere el traslado de la cotización desde el préstamo hacia las cuentas personales”.

Sobre el Seguro Social -administrado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP)- aseguró que “debemos evitar que un futuro gobierno vuelva más generoso el bono por año cotizado que pague el FAPP, pues eso aumenta el riesgo de que el fondo quiebre y los ciudadanos debamos hacernos cargo de esa deuda con ingresos fiscales futuros”.