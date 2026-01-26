¿Quién es el histórico economista de la Dipres que aterriza en el Fondo Autónomo de Protección Previsional?
Llegó a integrar el equipo de la dirección de sostenibilidad financiera del FAPP, una de las áreas clave del nuevo organismo.
El equipo del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) sigue tomando forma.
Hace algunos días, tras casi 20 años de trayectoria en la Dirección de Presupuestos (Dipres), el economista Leonardo González aterrizó en el nuevo organismo creado por la reforma previsional para la gestión del Seguro Social.
El profesional llegó a integrar el equipo de la dirección de sostenibilidad financiera del FAPP, que está liderada por el economista y doctor en demografía de la Universidad de Pennsylvania, EEUU, Rubén Castro.
González se desempeñó en el Departamento de Investigación y Estudios Actuariales de la Dipres, donde cumplió roles desde abril de 2006 hasta hace poco tiempo.
Su trabajo es conocido por su experiencia en estudios actuariales y ha cumplido roles técnicos relevantes en el marco de las discusiones por reformas de pensiones.
De hecho, de acuerdo a su perfil de Linkedin, durante su trayectoria en el organismo ligado al Ministerio de Hacienda participó principalmente en el desarrollo de modelos de proyección de gastos.
"Por mi experiencia en temas actuariales y capacidad analítica me ha tocado participar en varios proyectos de ley, informes financieros, reglamentos y circulares", describió en la red social.
Quienes lo conocen aseguraron que jugó un rol clave desde lo técnico en la discusión de la reforma previsional, siendo junto a la Superintendencia de Pensiones, un apoyo para el trabajo que realizó la mesa técnica que funcionó en paralelo a la tramitación del proyecto de ley.
Junto con el asesor legislativo del Ministerio de Hacienda, Rodolfo Márquez, el economista fue la contraparte técnica por Teatinos 120 en el proceso que en el caso del Ministerio del Trabajo, estuvo encabezado por el economista Cristóbal Huneeus.
Asimismo, trabajó en el informe de tasas de reemplazo publicado en enero de 2024, el que fue coordinado por Huneeus, con el respaldo de la economista -hoy presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA)- Paula Benavides y el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara.
El documento fue clave para el diagnóstico en torno a la situación previsional de los pensionados actuales y en qué grupos de la población se debía poner el foco para subir las jubilaciones.
