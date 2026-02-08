Quién es Elisa Cabezón, la economista de Pivotes que aterrizará en la Subsecretaría de Previsión Social

Entre sus mayores desafíos estarán la implementación de la reforma previsional y la coordinación de la Suseso, en momentos en que el uso de licencias médicas en el Estado se ha tomado la agenda.

Una serie de nombres expertos en pensiones rondaron en la antesala de la búsqueda del futuro subsecretario de Previsión Social, hasta que hace ya algunas semanas el Presidente electo, José Antonio Kast, resolvió nombrar a la economista Elisa Cabezón al mando de la repartición, lo que se hizo oficial este sábado.

Junto al futuro subsecretario de Segegob, José Francisco Lagos, con 32 años es la más joven de la denominada "segunda línea" del Gobierno de Kast.

Actualmente es directora de Evidencia del centro de incidencia pública Pivotes y profesora de economía de la Universidad Católica, casa de estudios donde también se ha desempeñado el ministro Tomás Rau.

Esta no es la primera vez que la economista aterriza en el Estado. Entre su trayectoria, suma un paso por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en Piñera II, donde fue asesora de políticas públicas por más de dos años.

Entre abril de 2022 y diciembre de ese mismo año, fue directora ejecutiva de Perspectivas, el ahora extinto observatorio de estudios vinculado a la Asociación de AFP.

Cabezón tiene una activa presencia en el debate público en temas económicos, específicamente en materias vinculadas a empleo y a pensiones, áreas en que cuenta con un amplio conocimiento.

En 2021 -cuando se desempeñaba como asesora de la Segpres- su nombre apareció en el radar de recurrentes usuarios de la entonces red social Twitter (hoy X), cuando creó su cuenta para explicar en simple temas económicos complejos. Desde ahí en adelante acumula una serie de hilos donde desmenuza distintas temáticas en torno a temas como empleo, macroeconomía y pensiones, entre otros.

Sus desafíos

Entre los mayores retos que enfrentará al mando de Previsión Social tendrá que enfrentar la coordinación de la implementación de la reforma de pensiones, la que está ya en su segundo año de puesta en marcha y que se aproxima a una serie de hitos que se irán cumpliendo en los próximos meses, tanto desde el punto de vista de beneficios, como también de cambios al régimen de inversión y a la industria.

Otro de los desafíos, comentan quienes conocen la repartición pública, tendrá que ver con el liderazgo que ejerza en una subsecretaría que coordina a otras entidades que serán claves en este tema, como el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Superintendencia de Pensiones, esta última liderada por el histórico regulador previsional, Osvaldo Macías, quien acaba de cumplir 10 años en el cargo -en los Gobiernos de Bachelet II, Piñera II y Boric- y que fue nombrado a mediados de 2025 para un nuevo período de tres años por Alta Dirección Pública (ADP).

Asimismo, tendrá sobre su control la Superintendencia de Seguridad Social, la que en el último período presidencial estuvo en el centro del debate por las materias asociadas al uso de licencias médicas, situación que finalmente terminó con la salida de la exsuperintendenta Pamela Gana, luego de que a mediados de junio del año pasado el Gobierno le solicitara la renuncia tras cuestionamientos a su rol después de que la Contraloría revelara que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras se encontraban haciendo uso de licencia médica.