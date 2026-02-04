Enero mueve el tablero de rentabilidad de las AFP: Cuprum lidera en cuatro de los cinco multifondos y UNO aventaja en el E

Tras un 2025 que marcó un hito como el mejor año para los multifondos de AFP desde 2019, los fondos de pensiones arrancaron enero de 2026 con resultados mixtos.

Cuatro de los cinco multifondos -liderados por el A- tuvieron rentabilidades positivas el mes que acaba de concluir, mientras que el único que registró pérdidas fue el multifondo más conservador del sistema, el E.

El desempeño de los fondos, sobre todo de los más expuestos a la renta variable, estuvo explicado en gran medida por un positivo performance de las acciones nacionales. El IPSA cerró con su mejor marca para un enero desde 1997, con un retorno de 8,9% en el mes.

Por AFP hubo movimientos en el tablero en términos de rentabilidad en el arranque del año.

Si AFP Capital fue primera en rentabilidad en tres de los cinco multifondos en 2025 (A, B y C), su mejor desempeño desde 2018, en el primer mes de 2026 se produjeron nuevos cambios.

Según los datos publicados por la Superintendencia de Pensiones sobre la base de los valores cuota de los fondos, Cuprum lideró los retornos en cuatro de los cinco multifondos en enero de 2026.

En detalle, la administradora ligada a la estadounidense Principal encabezó las ganancias en el fondo A, con 1,27%; en el B, con un retorno de 0,97%; en el C (0,68%); y el D (0,56%).

En tanto, en el E, el único que tuvo retornos negativos para todas las administradoras, Cuprum se ubicó en el segundo lugar de la industria junto a Capital, con una caída de 0,57%. En este multifondo AFP UNO fue la que se quedó con el podio, registrando la menor pérdida, con un retroceso de 0,55%.

Además del fondo E, AFP Capital también ostentó la segunda posición en los fondos A y B. En el C y D, en tanto, se ubicó AFP UNO detrás de Cuprum que fue la ganadora.

En el caso del Fondo A el tercer lugar lo ocupó Provida con 1,09%. Detrás de la AFP ligada a MetLife se ubicó Uno, con 0,99%; luego PlanVital (0,98%); Modelo (0,88%); y Habitat (0,86%).

En el B y D la tercera posición también la tuvo ProVida. En el C, el “top 3” lo completó AFP Capital y en el E, después de Capital y Cuprum que empataron en el segundo lugar, aparece ProVida. En estos cuatro fondos la última posición la registró Modelo.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Mediano y largo plazo

En plazos más largos, en los últimos 12 meses AFP Capital lidera los retornos en los fondos A, B y C, mientras que en el D la primera posición la ostenta Habitat y en el E, Cuprum, ambas seguidas de la administradora ligada a la colombiana SURA.

Por otra parte, en un margen de tiempo aún más amplio, desde la creación de los multifondos -es decir desde septiembre de 2002 a enero de este año- los primeros tres lugares en los fondos A, B, D y E son ocupados por Habitat, Capital y Cuprum.

Mientras, en el C se registra un leve movimiento, donde lidera Habitat, con Cuprum pisándole los talones y en el tercer lugar, PlanVital.

La recuperación de la rentabilidad en el último tiempo para las AFP que están en la parte alta de la tabla en términos de cobros de comisiones, abre la interrogante sobre si esta situación se tornará una tendencia y las AFP más antiguas -y más caras- volverán a ocupar la categoría de las más rentables.

Todo esto, en un contexto en que la discusión en torno al precio versus la rentabilidad se tomó el debate el último tiempo con fuertes críticas de actores de la industria a la licitación del stock que introdujo la reforma de pensiones y que, según establece la ley, el segundo semestre de 2027 debutará la primera subasta por el 10% de los afiliados antiguos.