Enero mueve el tablero de rentabilidad de las AFP: Cuprum lidera en cuatro de los cinco multifondos y UNO aventaja en el E
En plazos más largos, se repiten Capital, Cuprum y Habitat en los primeros lugares.
Noticias destacadas
Tras un 2025 que marcó un hito como el mejor año para los multifondos de AFP desde 2019, los fondos de pensiones arrancaron enero de 2026 con resultados mixtos.
Cuatro de los cinco multifondos -liderados por el A- tuvieron rentabilidades positivas el mes que acaba de concluir, mientras que el único que registró pérdidas fue el multifondo más conservador del sistema, el E.
El desempeño de los fondos, sobre todo de los más expuestos a la renta variable, estuvo explicado en gran medida por un positivo performance de las acciones nacionales. El IPSA cerró con su mejor marca para un enero desde 1997, con un retorno de 8,9% en el mes.
Por AFP hubo movimientos en el tablero en términos de rentabilidad en el arranque del año.
Si AFP Capital fue primera en rentabilidad en tres de los cinco multifondos en 2025 (A, B y C), su mejor desempeño desde 2018, en el primer mes de 2026 se produjeron nuevos cambios.
Según los datos publicados por la Superintendencia de Pensiones sobre la base de los valores cuota de los fondos, Cuprum lideró los retornos en cuatro de los cinco multifondos en enero de 2026.
En detalle, la administradora ligada a la estadounidense Principal encabezó las ganancias en el fondo A, con 1,27%; en el B, con un retorno de 0,97%; en el C (0,68%); y el D (0,56%).
En tanto, en el E, el único que tuvo retornos negativos para todas las administradoras, Cuprum se ubicó en el segundo lugar de la industria junto a Capital, con una caída de 0,57%. En este multifondo AFP UNO fue la que se quedó con el podio, registrando la menor pérdida, con un retroceso de 0,55%.
Además del fondo E, AFP Capital también ostentó la segunda posición en los fondos A y B. En el C y D, en tanto, se ubicó AFP UNO detrás de Cuprum que fue la ganadora.
En el caso del Fondo A el tercer lugar lo ocupó Provida con 1,09%. Detrás de la AFP ligada a MetLife se ubicó Uno, con 0,99%; luego PlanVital (0,98%); Modelo (0,88%); y Habitat (0,86%).
En el B y D la tercera posición también la tuvo ProVida. En el C, el “top 3” lo completó AFP Capital y en el E, después de Capital y Cuprum que empataron en el segundo lugar, aparece ProVida. En estos cuatro fondos la última posición la registró Modelo.
Mediano y largo plazo
En plazos más largos, en los últimos 12 meses AFP Capital lidera los retornos en los fondos A, B y C, mientras que en el D la primera posición la ostenta Habitat y en el E, Cuprum, ambas seguidas de la administradora ligada a la colombiana SURA.
Por otra parte, en un margen de tiempo aún más amplio, desde la creación de los multifondos -es decir desde septiembre de 2002 a enero de este año- los primeros tres lugares en los fondos A, B, D y E son ocupados por Habitat, Capital y Cuprum.
Mientras, en el C se registra un leve movimiento, donde lidera Habitat, con Cuprum pisándole los talones y en el tercer lugar, PlanVital.
La recuperación de la rentabilidad en el último tiempo para las AFP que están en la parte alta de la tabla en términos de cobros de comisiones, abre la interrogante sobre si esta situación se tornará una tendencia y las AFP más antiguas -y más caras- volverán a ocupar la categoría de las más rentables.
Todo esto, en un contexto en que la discusión en torno al precio versus la rentabilidad se tomó el debate el último tiempo con fuertes críticas de actores de la industria a la licitación del stock que introdujo la reforma de pensiones y que, según establece la ley, el segundo semestre de 2027 debutará la primera subasta por el 10% de los afiliados antiguos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Constructora Minck de Temuco activa inversiones por US$ 150 millones y alista ingreso a la RM con dos proyectos en Lo Barnechea
La firma está ejecutando actualmente una cartera de US$ 84 millones en La Araucanía que incluye un edificio de oficinas, dos desarrollos habitacionales, un centro comercial y el que asegura es el strip center “más grande del sur de Chile”, con 10 mil m2.
Nueva rebaja horaria de la jornada laboral y proteger los datos personales pondrán presión a las empresas este año
Las nuevas autoridades del sector debutarán en un escenario que estará marcado por la reducción de la jornada a 42 horas. Al interior del mundo laboral también se esperan cambios en materia de Ley de Inclusión.
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete