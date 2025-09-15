Solange Bernstein: “Desde el Consejo de Estabilidad Financiera seguimos a la implementación de la reforma de pensiones”

Bernstein señaló que hay que tener muy en consideración los impactos que tengan las inversiones de los fondos y la forma en la cual se vayan gestionando esos cambios.

La presidenta de la CMF, Solange Bernstein también fue consultada en el Chile Day respecto a las dudas del mercado financiero sobre la implementación del nuevo régimen de inversión, en el marco de la reforma de pensiones. En un panel de mercado de capitales, Bernstein se limitó a indicar que el mercado podía estar tranquilo.

Luego en conversación con DF indicó que quien está a cargo de la reforma y la implementación es Osvaldo Macías. “Tengo claro que el mercado lo está observando, por eso mencioné que estamos haciendo seguimiento a la implementación de la reforma desde el Consejo de Estabilidad Financiera, puesto que justamente hay cambios relevantes respecto de uno de los inversionistas más importantes dentro del mercado de capitales en Chile. Entonces hay que tener muy en consideración los impactos que tengan las inversiones de los fondos y la forma en la cual se vayan gestionando esos cambios, puesto que, el desempeño del mercado de capitales tiene a su vez un efecto sobre las mismas pensiones”, resaltó.

Agregó que al final del día son objetivos que van de la mano. “Tener buenas pensiones y el que el régimen de inversión cumpla su propósito requiere de que el mercado de capitales efectivamente funcione adecuadamente y absorba de buena forma los cambios que se vienen hacia adelante”.

Agregó que ha estado planteando al mercado financiero que se está trabajando en la transición, que es una buena reforma, que aumenta el nivel de ahorro y, por lo tanto, eso es algo ya muy positivo porque el país requiere financiamiento. “Además el ahorro implica mayor crecimiento económico y ahora el desafío está en el cambio, en canalizar ese ahorro hacia inversión productiva y que efectivamente el cambio de régimen a los fondos generacionales tenga una transición ordenada. Y eso está a cargo de la Superintendencia de Pensiones y desde el Consejo de Estabilidad Financiera estaremos apoyando las instituciones, porque tenemos interés en que el mercado de capitales funcione bien” aseveró.