Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Pensiones
Pensiones

Yazigi advierte sobre plazos de la reforma: “Debe estar bien implementada en tiempo y forma”

En su última cuenta pública, advirtió que en 14 meses después de la puesta en marcha de los fondos generacionales, “más de 1 millón de personas podrían ser traspasadas entre AFP”.

Por: Agustín Monasterio

Publicado: Viernes 16 de enero de 2026 a las 04:00 hrs.

Pensiones AFP reforma previsional
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Paola Cúneo compra más de US$ 50 millones en acciones de Falabella y eleva a 9,2% su participación en el holding
2
Regiones

Villarica es la comuna donde las viviendas en primera línea de playa tienen la mayor prima por ubicación e Iquique la más baja
3
Empresas

Gerente de Metro por término de contrato en Línea 7: “Estimamos una multa de US$ 8 millones, pero esa no es la única sanción”
4
Economía y Política

Prioridad de Kast y Quiroz para los primeros 90 días de Gobierno: Chile se prepara para unirse a la tendencia global de recortar el impuesto a las empresas
5
Mercados

Banco Central reconoce error de un informante en dato del mercado de divisas: no hubo un fuerte desarme de la posición extranjera contra el peso chileno
6
Empresas

Falabella adquiere participación minoritaria de su socio en Colombia por cerca de US$ 159 millones
7
Empresas

SalfaCorp se adjudica construcción de proyecto energético de US$ 130 millones en República Dominicana
8
Mercados

Saieh vuelve a vender acciones de SMU en la bolsa: recaudó más de US$ 3 millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete