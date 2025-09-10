Cencosud vuelve al mercado chileno y recauda más de US$ 300 millones con la colocación de dos bonos

Los nuevos títulos están denominados en UF, y uno de ellos tiene un plazo de 20 años. Ambos contaron con la intermediación de Banchile, Itaú y Santander. Desde 2016 que Cencosud no inscribía bonos en el mercado local.

Cencosud se hizo parte este miércoles del auge de colocaciones de bonos en Chile, con dos títulos que le reportaron el equivalente a más de US$ 300 millones y marcan el regreso de la principal supermercadista del país al mercado de deuda local.

La compañía levantó primero UF 4,5 millones gracias a la serie S, con vencimiento a 2032, a una tasa de colocación promedio de 3,18%, según datos de la Bolsa de Santiago. Esto significa un spread de alrededor de 90 puntos base (pb) sobre la tasa soberana de referencia, y es menor que la tasa de inscripción de 3,55%.

Una hora después, el bono serie U de UF 3 millones y plazo a 2046 se colocó a una tasa de 3,35% -spread de unos 80 pb-, frente al 3,8% de la inscripción. Ambos títulos devuelven la totalidad del capital en el último período (es decir, son tipo bullet).

Las operaciones se llevaron a cabo bajo la modalidad de remate holandés, y contaron con la intermediación de Banchile, Itaú y Santander.

Cencosud también inscribió recientemente una serie T, por UF 7,5 millones. Según el registro de la Bolsa y el portal de relaciones con inversionistas del retailer, la última vez que emitió bonos en el mercado chileno fue en 2016.

De esta forma se suma a la serie de emisores que en los últimos días han optado por levantar fondos en casa: CMPC, Engie Chile, Bodenor Flexcenter y Esval, algunos marcando hitos en cuanto a la estructura y condiciones de sus bonos. Gran parte del capital se ha destinado a refinanciar pasivos.

La firma de los Paulmann viene de colocar a medidados de 2024 un bono en el exterior, denominado en dólares y con vencimiento a 2031, que ha visto una caída del spread a niveles de 180 pb sobre los bonos del Tesoro estadounidense, si se compara con los 200 pb de comienzos de este año.