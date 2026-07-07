Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Seguros
Seguros

Aseguradores advierten al gobierno por sostenibilidad del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

El gremio que agrupa a la industria alertan que una mayor siniestralidad podría poner en riesgo al SIS y al seguro social del que próximamente formará parte.

Por: Daniel Vizcarra G.

Publicado: Miércoles 8 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Asegurador seguros Agenda social Laboral
<p>Foto: Jonathan Duran</p>

Foto: Jonathan Duran

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Ya es oficial: Óscar Landerretche asume como decano de la FEN de la Universidad de Chile hasta 2030
2
Empresas

Multinacional canadiense de logística adquiere firma chilena de última milla por US$ 30 millones
3
Mercados

Familia Barros Izquierdo vende el 7,2% de constructora Echeverría Izquierdo por poco más de US$ 23 millones
4
Mercados

Penta Vida se quedó fuera: AFP dan a conocer las aseguradoras que se adjudicaron el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia
5
Regiones

Presidente de Edyce hace llamado a principal acreedor: “Lo único que pedimos es que el Banco (Santander) tome una postura”
6
Economía y Política

Corbo estima en 30% la probabilidad de una recesión técnica en Chile y asigna una mayor factibilidad a que el Banco Central baje la tasa referencial
7
Mercados

Fintual intensifica interés por negocio de AFP y crea sociedad en caso de decidir ingresar a la industria
8
Mercados

IPSA logra cerrar sobre los 11.000 puntos impulsado por el retail y los bancos, ante expectativas de una inflación negativa en junio
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete