Penta Vida se quedó fuera: AFP dan a conocer las aseguradoras que se adjudicaron el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

El SIS cubre a más de seis millones de afiliados y moviliza una prima anual cercana a US$ 1.900 millones, lo que lo convierte en el contrato colectivo más grande del país.

Las AFP dieron a conocer este martes las aseguradoras de vida que se adjudicaron el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), que garantiza el financiamiento de las prestaciones del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Se licitaron 12 fracciones de hombres y ocho de mujeres.

La cobertura fue adjudicada a seis compañías de seguros de vida, bajo un contrato de tasa de prima de riesgo. Esto luego que las AFP revisaran la admisibilidad de las ofertas y el cumplimiento de los requisitos de las bases, las cuales fueron realizadas conforme a la normativa de la Superintendencia de Pensiones y de la Comisión para el Mercado Financiero.

En concreto, respecto de las 12 fracciones de hombres, Augustar se quedó con dos, con una tasa de prima de 1,71%; Confuturo ganó tres, con una tasa de prima de 1,76%; CN Life obtuvo una, con una prima de 1,79%; Bice Vida se adjudicó dos, con una tasa de 1,82%; Consorcio se llevó tres, con una tasa de 1,83%; y, finalmente, 4Life ganó una, con una prima de 1,87%.

Por el lado de las ocho fracciones de mujeres, Confuturo se hizo con dos, con una prima de 1,39%; CN Llife ganó una, también con una tasa de 1,39%; Bice Vida se quedó con dos, con una tasa de prima de 1,48%; Consorcio se adjudicó una, con una prima de 1,43%; mientras que 4 Life obtuvo dos, con una prima de 1,47%.

El SIS cubre a más de seis millones de afiliados y moviliza una prima anual cercana a US$ 1.900 millones, lo que lo convierte en el contrato colectivo más grande del país.