Penta Vida se quedó fuera: AFP dan a conocer las aseguradoras que se adjudicaron el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia
El SIS cubre a más de seis millones de afiliados y moviliza una prima anual cercana a US$ 1.900 millones, lo que lo convierte en el contrato colectivo más grande del país.
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Las AFP dieron a conocer este martes las aseguradoras de vida que se adjudicaron el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), que garantiza el financiamiento de las prestaciones del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Se licitaron 12 fracciones de hombres y ocho de mujeres.
La cobertura fue adjudicada a seis compañías de seguros de vida, bajo un contrato de tasa de prima de riesgo. Esto luego que las AFP revisaran la admisibilidad de las ofertas y el cumplimiento de los requisitos de las bases, las cuales fueron realizadas conforme a la normativa de la Superintendencia de Pensiones y de la Comisión para el Mercado Financiero.
En concreto, respecto de las 12 fracciones de hombres, Augustar se quedó con dos, con una tasa de prima de 1,71%; Confuturo ganó tres, con una tasa de prima de 1,76%; CN Life obtuvo una, con una prima de 1,79%; Bice Vida se adjudicó dos, con una tasa de 1,82%; Consorcio se llevó tres, con una tasa de 1,83%; y, finalmente, 4Life ganó una, con una prima de 1,87%.
Por el lado de las ocho fracciones de mujeres, Confuturo se hizo con dos, con una prima de 1,39%; CN Llife ganó una, también con una tasa de 1,39%; Bice Vida se quedó con dos, con una tasa de prima de 1,48%; Consorcio se adjudicó una, con una prima de 1,43%; mientras que 4 Life obtuvo dos, con una prima de 1,47%.
De este modo, Penta Vida, que había ofertado por seis fracciones de hombres con una tasa de 1,89% y por cuatro de mujeres por 1,53%, quedó fuera de la adjudicación.
El SIS cubre a más de seis millones de afiliados y moviliza una prima anual cercana a US$ 1.900 millones, lo que lo convierte en el contrato colectivo más grande del país.
El período licitado es por 12 meses, desde el primero de agosto de 2026 hasta el 30 de julio de 2027. Se trata del seguro colectivo más grande del país, ya que cubre a 6,5 millones de afiliados que cotizan en las AFP.
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