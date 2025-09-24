CMF multa a Chubb Seguros por incumplir normas de información a usuarios

El regulador aplicó una sanción de UF 150 a la aseguradora por no responder durante 19 días al Sistema de Consultas de Seguros, herramienta clave para acceder a información sobre pólizas vigentes.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este miércoles que el Consejo sancionó a Chubb Seguros Chile S.A. y a Chubb Seguros de Vida Chile S.A. con una multa de UF 150 , tras constatar infracciones al artículo 12 de la Ley de Seguros y a la Norma de Carácter General N° 470.

Según explicó el regulador, la sanción se debe a que la aseguradora no respondió durante 19 días consecutivos a las solicitudes del Sistema de Consultas de Seguros (SICS), una herramienta que permite a los usuarios conocer los seguros en los que ellos -o un familiar fallecido o con incapacidad declarada- figuran como asegurados o contratantes.

“El SICS tiene como objetivo facilitar el acceso a la información y asegurar el cumplimiento de los contratos de seguros”, indicó la CMF.

El organismo recordó además que esta plataforma debe operar de manera digital, interconectada en tiempo real y de forma automática, con acceso remoto y gratuito para los usuarios, por lo que las compañías aseguradoras están obligadas a cumplir con estrictos estándares de funcionamiento y entrega de información.