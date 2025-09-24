CMF multa a Chubb Seguros por incumplir normas de información a usuarios
El regulador aplicó una sanción de UF 150 a la aseguradora por no responder durante 19 días al Sistema de Consultas de Seguros, herramienta clave para acceder a información sobre pólizas vigentes.
Noticias destacadas
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este miércoles que el Consejo sancionó a Chubb Seguros Chile S.A. y a Chubb Seguros de Vida Chile S.A. con una multa de UF 150 , tras constatar infracciones al artículo 12 de la Ley de Seguros y a la Norma de Carácter General N° 470.
Según explicó el regulador, la sanción se debe a que la aseguradora no respondió durante 19 días consecutivos a las solicitudes del Sistema de Consultas de Seguros (SICS), una herramienta que permite a los usuarios conocer los seguros en los que ellos -o un familiar fallecido o con incapacidad declarada- figuran como asegurados o contratantes.
“El SICS tiene como objetivo facilitar el acceso a la información y asegurar el cumplimiento de los contratos de seguros”, indicó la CMF.
El organismo recordó además que esta plataforma debe operar de manera digital, interconectada en tiempo real y de forma automática, con acceso remoto y gratuito para los usuarios, por lo que las compañías aseguradoras están obligadas a cumplir con estrictos estándares de funcionamiento y entrega de información.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inmobiliaria acusa a jueces de tribunal ambiental de cometer “abuso grave” en litigio por millonario proyecto
La sociedad dijo que “no es una gran empresa minera que pueda soportar las tremendas pérdidas económicas” derivadas de un fallo de la judicatura ambiental, y que tampoco podrá “resistir una incertidumbre de años de judicialización y pendencia”.
Runway lanza plataforma de videojuegos y apunta al mercado de la robótica y los vehículos autónomos
Bajo su principio de “simular el mundo”, la startup que desarrolla modelos de IA generativa para el cine, comenzó a trabajar con grandes empresas de robótica y de vehículos autónomos para crear nuevos casos de uso.
Valeria Alberola, la chilena que llega a encabezar el family office del padre de Jeff Bezos, fundador de Amazon
De acuerdo a medios estadounidenses, arribó como CEO a la firma que manejaría en torno a US$ 40 mil millones. Anteriormente, lideró la oficina familiar del heredero de Walmart, Ben Walton.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete