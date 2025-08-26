Codelco se enfrenta con Aseguradores por SIS y califica declaración del gremio como imprudente

La firma estatal rechazó la visión de la agrupación de compañías de seguros y afirmó que la cuprífera “no es la empresa que produzca más invalidez en Chile”.

El aumento de solicitudes y aprobaciones del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) sigue generando debate.

En el marco del actual diagnóstico del funcionamiento del Seguro, este lunes, el director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh), Marcelo Mosso, manifestó que “no cabe duda que hay un comportamiento estratégico de abuso respecto a la regulación de la normativa en algunos casos” y se preguntó: “¿Por qué no ponemos énfasis, por ejemplo, en que la empresa que más inválidos ha producido en nuestro país en este seguro es una empresa estatal que se dedica al cobre. Ustedes podrá deducir cuál de ellas es”.

Este martes, el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, rechazó las declaraciones de Mosso. “La aseveración es imprudente, Codelco no es la empresa que produzca más invalidez en Chile”, aseguró.

A juicio del ejecutivo de la minera estatal, “es irresponsable decirlo y creemos que no hay contexto que justifique el tono de su declaración”.

Debate sin datos

Pese a que existe evidencia de que las solicitudes y aprobaciones de uso del SIS a nivel agregado -vale decir, respecto del total de trabajadores en Chile que solicitan acceder al beneficio- han aumentado de manera relevante en Chile, públicamente se desconoce el dato desagregado por sector económico en que se desempeñaban esos trabajadores al momento de solicitar acceso al seguro.

“No hay datos ni estudios oficiales que permitan relacionar las enfermedades naturales de las personas que trabajan o han trabajado en Codelco con el hecho de haber sido parte de la empresa”, sostuvo Alvarado.

En esa línea, cuestionó que “lo que entendemos fue una hipótesis de un ejecutivo, se transmitió como un dato, y así lo entendió erradamente la opinión pública”.

Para el presidente ejecutivo de la cuprífera, “atribuir a una compañía estatal como Codelco un supuesto liderazgo en invalidez, sin sustento en evidencia, genera confusión pública y afecta injustamente a la principal empresa minera del país”.

Asimismo, instó a “la necesidad de un debate informado y constructivo.”

Para refutar a Mosso y señalar que Codelco no es la empresa que más inválidos ha producido en el país, Alvarado tampoco entregó datos.

Con todo, afirmó que “en relación con las enfermedades profesionales, su control y prevención es un foco prioritario de la compañía y se han venido implementando medidas que permitan prevenir su prevalencia en las operaciones y desarrollando mesas de trabajo con la autoridad competente, tal y como lo ha venido haciendo el conjunto de la industria minera”.

Colaboración

Por último, mostró la voluntad de la firma para colaborar. “Como empresa estatal comprometida con seguir mejorando en la seguridad y salud de nuestros trabajadores, estamos plenamente disponibles para colaborar con autoridades y gremios, aportando datos, herramientas y prácticas para fortalecer un sistema que proteja a todos los trabajadores de Chile”, concluyó Alvarado.