Comisión de Trabajo aprueba en general ajustes al SIS y presidente del FAPP se estrena en el Senado

Se abrió el plazo para indicaciones para el debate en particular, mientras las AFP insistieron en sus críticas al proyecto sobre el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

Por: María Paz Infante

Publicado: Jueves 14 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

El presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional, Enrique Marshall, expuso este miércoles en la comisión de Trabajo del Senado.

