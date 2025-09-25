Ley de Delitos Económicos y mayor cultura de riesgo en empresas impulsan mercado de seguros para directores y ejecutivos, según Marsh
En Chile, las primas intermediadas crecieron de US$ 10 millones en 2023 a US$ 12 millones en 2024, vale decir, más de 20%.
Una serie de factores, de mercado y regulatorios, están impulsando algunos segmentos de seguros por riesgos.
A juicio de la corredora de seguros Marsh, la entrada en vigor de la Ley N°21.595 de Delitos Económicos sumado a una mayor conciencia por parte de las empresas, impulsó la venta de seguros de responsabilidad civil (D&O) para directores y gerentes.
En concreto, Marsh señaló que las primas intermediadas crecieron en un 20%, pasando de US$ 10 millones en 2023 a US$ 12 millones en 2024.
El líder de advisory para el Cono Sur de Marsh, Sebastián Tobio, explicó a DF que cuando existe una regulación o ley, las empresas se ven obligadas a cumplir con determinadas normativas "con una mirada mucho más transversal que estática" y a juicio del ejecutivo, es algo que no solamente está enfocado a los riesgos financieros, sino también a otros, como ambientales, especialmente cambio climático, cibernéticos y de cadenas de suministro.
Los seguros responsabilidad civil son pólizas que cubren a directores y ejecutivos de compañías, en caso de que un tercero -por ejemplo, un accionista minoritario- lo demande porque la decisión corporativa que tomó la empresa le causó algún perjuicio.
El gerente de líneas financieras de Marsh, Siegfried King, detalló que la mayor demanda por seguros de este tipo comenzó por parte de empresas grandes o multinacionales, pero en el último tiempo ha ido permeando hacia compañías medianas.
Respecto de rubros, añadió que "hay algunos sectores más agravados que otros, por ejemplo, minería, instituciones financieras, y todo lo que sea muy expuesto a consumidor final". Y también, agregó, a empresas que tengan presencia en Estados Unidos.
A pesar del aumento en la demanda, Tobio aseguró que los precios de estas pólizas han caído después de varios años de primas al alza. "Como también hay más oferta eso tiende a bajar el precio", explicó, agregando que, a nivel de la región, han entrado muchos actores internacionales en este negocio.
Riesgo de cyber
Otra de las áreas que también ha registrado un crecimiento sostenido en el último tiempo ha sido la de seguros cyber, donde las primas pasaron de US$ 5 millones en 2023 a US$ 6 millones el año pasado a nivel local.
Marsh enfatizó que el crecimiento en Chile está en línea con el aumento de conciencia ante amenazas cibernéticas y la presión regulatoria por parte de la Ley Marco de Ciberseguridad (N°21.663).
Tobio indicó que entre los eventos más comunes de este tipo de riesgos está el phishing (riesgo de suplantación de identidad), en que por ejemplo el ciber delincuente manda correos o datos maliciosos para que la persona ingrese y le roban datos de información sensible.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
