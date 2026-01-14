¿Qué es y cuánto cuesta un seguro paramétrico? La póliza que cubre los mega incendios
Estimaciones de la industria aseguradora sitúan el precio de las pólizas en un rango que oscila entre los US$ 100 mil hasta US$ 1 millón. Sus principales compradores son empresas y bancos.
El cambio climático dejó de ser una amenaza lejana para convertirse en un problema concreto y en muchos casos costoso, por ejemplo, con los mega incendios.
En Chile, esto ha quedado en evidencia en las últimas semanas, con una serie de siniestros que han afectado zonas rurales, áreas habitacionales e incluso zonas turísticas.
“Se ha intensificado la frecuencia y magnitud de eventos como incendios forestales, aluviones e inundaciones, con impactos significativos sobre personas, empresas e infraestructura”, señaló la Asociación de Aseguradoras de Chile (Aach).
El gremio agregó que “en este escenario, la industria aseguradora ha evaluado ampliar su oferta de coberturas asociadas a riesgos climáticos”.
“A la fecha, estimamos que el mercado no supera los US$ 3 millones en prima”, sostuvo Klingenber, de HDI Seguros.
En ese contexto, en agosto de 2025 la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), dio luz verde a la comercialización de los seguros paramétricos.
Estas pólizas funcionan bajo una lógica distinta al seguro tradicional: no se basan en la evaluación del daño sufrido por el asegurado, sino en la verificación de que ocurrió un evento climático medible y previamente acordado.
“Se establece el evento a asegurar, el índice que permite medir su ocurrencia o intensidad y el umbral que activa la cobertura, generando el pago de forma automática, sin necesidad de acreditar el daño individual”, explicó la Aach.
¿Cuál es el precio?
Al tratarse de un producto recientemente regulado por la CMF, este tipo de seguros aún se encuentra en una etapa incipiente en Chile.
Sin embargo, estimaciones de la industria indican que sus costos se mueven en un rango que va desde US$ 100 mil hasta US$ 1 millón al año.
“Respecto a precios, este año se observó una disminución en las tasas del orden de 15% a 20%, siguiendo una tendencia general del mercado asegurador en otras líneas”, señaló a DF el líder de Industria Forestal en WTW Seguros, Juan Pablo Bollmann.
Pese a ello, el negocio aún es incipiente. El gerente de riesgos agroforestales y acuícolas de HDI Seguros, Cristián Klingenberg, sostuvo que “a la fecha, estimamos que el mercado no supera los US$ 3 millones en prima”.
Los interesados
Actualmente, la aseguradora española Mapfre se encuentra desarrollando una oferta comercial de seguros paramétricos para 2026 y según la empresa, hasta ahora el mayor interés proviene “del sector de las microfinancieras y bancos que brindan apoyo a microempresarios”.
Por su parte, Bollmann destacó que para esta temporada se observa un cambio de tendencia: “Aumentó el número de empresas que volvió a contratar cobertura”.
