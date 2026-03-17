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Parodi: "Vivimos tiempos exigentes, marcados por la incertidumbre, los cambios acelerados y desafíos nuevos todos los días"

El presidente de Consorcio Financiero destacó en un correo el aniversario 110 del holding.

Por: Nicolás Cáceres

Publicado: Martes 17 de marzo de 2026 a las 10:30 hrs.

Nicolás Cáceres seguros Consorcio mercado financiero
<p>El presidente del directorio de Consorcio Financiero, Patricio Parodi.</p>

El presidente del directorio de Consorcio Financiero, Patricio Parodi.

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