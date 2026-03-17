Parodi: "Vivimos tiempos exigentes, marcados por la incertidumbre, los cambios acelerados y desafíos nuevos todos los días"
El presidente de Consorcio Financiero destacó en un correo el aniversario 110 del holding.
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En el marco de la celebración del aniversario 110 de Consorcio Financiero, su presidente, Patricio Parodi, envió un correo a los trabajadores del holding financiero, destacando la trayectoria del grupo.
"Hoy es un día muy especial. Este 17 de marzo cumplimos 110 años de historia, desde que en 1916 se fundó en Santiago la Compañía de Seguros La Industrial, origen de lo que hoy es Consorcio Financiero y de las empresas que lo conforman", afirmó Parodi.
"Son 110 años que muy pocas organizaciones logran celebrar. No se explican solo por un hito histórico, sino -sobre todo- por las personas. Por generaciones de colaboradores que, en contextos muy distintos, hicieron bien su trabajo, enfrentaron los cambios y fueron construyendo una forma de hacer las cosas basadas en la excelencia y la confianza", agregó.
Asimismo, Parodi indicó que "vivimos tiempos exigentes, marcados por la incertidumbre, los cambios acelerados y desafíos nuevos todos los días. Por eso, los invito a confiar en ustedes mismos y en sus equipos: en su capacidad de adaptarse, de aprender, de salir adelante y de seguir construyendo esta gran empresa".
El ejecutivo finalizó la carta señalando que "estoy convencido de que lo mejor de Consorcio está por venir, y que lo construiremos juntos quienes trabajamos aquí".
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