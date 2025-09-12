Click acá para ir directamente al contenido
Inicio CAPITAL Cultura
Cultura

Ozaki, el restaurante nikkei que abrirá en Terrazas San Cristóbal y apuesta al renacer de Bellavista

Después de más de una década en obra, con largas pausas de permisología, estallido social y pandemia incluidas, el próximo 25 de septiembre abrirá Terrazas San Cristóbal, un boulevard con 11 restaurantes en el corazón de Bellavista. Ozaki, una propuesta de cocina nikkei de autor, es uno de los locales que promete reactivar el barrio.

Por: Sofía García- Huidobro

Publicado: Viernes 12 de septiembre de 2025 a las 14:55 hrs.

restaurantes gastronomia delincuencia seguridad Sofía García- Huidobro
<p>Ozaki, el restaurante nikkei que abrirá en Terrazas San Cristóbal y apuesta al renacer de Bellavista</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Álvaro Saieh concreta una de las mayores ventas de acciones de SMU en la historia de la compañía
2
Economía y Política

Consejero del Banco Central defiende estudio sobre impacto de salario mínimo y 40 horas, pese a discrepancias de Boric: “El efecto está”
3
Economía y Política

Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile: “Implícitamente, se puede prever del Informe que la tasa neutral está sobre 4%”
4
Economía y Política

Chile Day debuta en Madrid con una concurrida recepción en casa del embajador Velasco
5
Internacional

Murdoch sella un acuerdo de sucesión de US$ 3.300 millones para entregar el imperio a su hijo mayor
6
Empresas

Gobierno propone aumentar en US$ 5 las tasas de embarque de viajes internacionales aludiendo a desajuste fiscal
7
Empresas

Un exCEO de Vale, un exdirector ejecutivo de Anglo y una exministra de Defensa integran grupo internacional que auditará tragedia de El Teniente
8
Economía y Política

Continúa el debate por el mercado laboral: Costa asegura que “hay una causalidad desde el salario mínimo hacia una menor creación de empleo”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete