Las tres décadas que celebra Galería Artespacio

Más que una sala de exposiciones, la galeria de arte creada por Rosita Lira y María Elena Comandari se ha convertido en un territorio de encuentro donde se cruzan artistas emergentes y consolidados, donde los empresarios se sientan a la mesa con escultores, y donde niños y jóvenes descubren un lenguaje nuevo. A 30 años de su inauguración, sus fundadoras mantienen intacta la certeza de que el arte es un puente capaz de unir mundos y crear comunidad.

Por: Por Josefina Hirane

Publicado: Viernes 12 de septiembre de 2025 a las 15:23 hrs.

