Un exCEO de Vale, un exdirector ejecutivo de Anglo y una exministra de Defensa integran grupo internacional que auditará tragedia de El Teniente
Los expertos se suman a Mark Cutifani, quien liderará la instancia. La idea es realizar "una evaluación independiente y exhaustiva sobre los factores técnicos, operativos, humanos, culturales y organizacionales vinculados al accidente".
Noticias destacadas
El ex CEO de la brasileña Vale, Eduardo Bartolomeo; el exdirector ejecutivo de Anglo American, Tony O’Neill; y la directora de empresas chilena y exministra de Defensa, Vivianne Blanlot, se unirán al célebre ejecutivo minero Mark Cutifani e integrarán el Grupo de Expertos Internacionales (Independent Experts Group, IEG) que realizará "una evaluación independiente y exhaustiva sobre los factores técnicos, operativos, humanos, culturales y organizacionales" vinculados al accidente en El Teniente de Codelco, que cobró la vida de seis trabajadores mineros.
Cutifani, reconocido ejecutivo de la minería mundial, visitó durante las últimas semanas para sostener reuniones con trabajadores y equipos de Codelco. "Su visita, que incluyó un recorrido por la zona del accidente en El Teniente, marcó el inicio del trabajo que realizará en conjunto con otros tres expertos", explicó la minera estatal.
Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, afirmó que "la evaluación internacional de expertos nos dará los lineamientos para la nueva normalidad y no sólo de El Teniente, esperamos que de toda nuestra operación minera y nuestra organización".
Junto con ello, añadió, "continuaremos con la implementación del Plan Retorno Seguro y Progresivo en El Teniente, que considera el reinicio gradual y autorizado de las operaciones por parte de autoridades como Sernageomin y la Dirección del Trabajo, además de la colaboración activa en las distintas investigaciones en curso que permitan esclarecer las causas del accidente y fortalecer la cultura de seguridad en nuestra Corporación".
- Eduardo Bartolomeo es un ejecutivo brasileño con más de tres décadas de experiencia en minería, logística e infraestructura. Fue CEO de Vale entre 2019 y 2024, y quien lideró la transformación cultural y operacional de la compañía tras la tragedia de Brumadinho, con foco en seguridad, excelencia operacional y un nuevo pacto con la sociedad. Anteriormente, dirigió Metales Básicos en Canadá y se dedicó a las áreas de logística e integración de commodities en Brasil, donde creó el Vale Production System (VPS), clave en seguridad y productividad. Hoy es director de Boston Metal y referente internacional en gestión de crisis y transformación minera, detalló Codelco.
- Vivianne Blanlot Soza es una economista chilena con un Máster en Economía Aplicada en American University. Fue ministra de Defensa de Chile (2006–2007), secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía y directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Medioambiente (Conama). En el sector privado, ha integrado los directorios de empresas como Colbún, Antofagasta Minerals, CMPC y Aguas Andinas, donde ha presidido comités de sustentabilidad, regulación y auditoría.
- Tony O’Neill, ingeniero en minas australiano, cuenta con más de 45 años de trayectoria internacional en minería y fue director ejecutivo de Anglo American (2013–2022), donde impulsó el programa FutureSmart Mining™, pionero en digitalización, minería de precisión y descarbonización. "Lideró mejoras por más de US$ 2.000 millones anuales, promovió el primer camión minero ultraclase a hidrógeno y proyectos emblemáticos en Perú, Sudáfrica y el Reino Unido. Hoy asesora a grandes compañías, por ejemplo, ha trabajado con Newmont y Vale en la revisión de activos y es miembro de la junta directiva de Woodside Energy", detalló Codelco.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
La peruana Yura cede ante la OPA de la europea Carmeuse y vende su participación en Cementos Bío Bío por más de US$ 100 millones
La filial del Grupo Gloria señaló que "continuar como accionistas minoritarios no se alineaba con nuestra estrategia de crecimiento en Chile" y que buscarán otras oportunidades de negocio en este sector en el país.
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete