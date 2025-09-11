Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Un exCEO de Vale, un exdirector ejecutivo de Anglo y una exministra de Defensa integran grupo internacional que auditará tragedia de El Teniente

Los expertos se suman a Mark Cutifani, quien liderará la instancia. La idea es realizar "una evaluación independiente y exhaustiva sobre los factores técnicos, operativos, humanos, culturales y organizacionales vinculados al accidente".

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Jueves 11 de septiembre de 2025 a las 11:55 hrs.

Valeria Ibarra Codelco cobre Accidente
<p>Un exCEO de Vale, un exdirector ejecutivo de Anglo y una exministra de Defensa integran grupo internacional que auditará tragedia de El Teniente</p>

Noticias destacadas

¿Quiénes son los expertos?

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

¿Se acabó el respiro para el litio? Gigante chino de baterías CATL se dispone a reabrir su mina antes de lo previsto
2
Mercados

Ricardo Matte decide dejar su cargo como consejero FAPP tras tomar conocimiento de pequeña porción de acciones de Bicecorp en herencia
3
Economía y Política

Salario mínimo, 40 horas y automatización: el Banco Central ratifica el negativo impacto sobre el empleo del aumento reciente de los costos laborales
4
Economía y Política

Alta tensión marca el primer debate con todos los candidatos a La Moneda y se intensifica cruce Kast-Jara
5
Empresas

Antiguos controladores de Cruz Blanca se suman a los interesados en venta de Banmédica
6
Economía y Política

Boric toma distancia del Banco Central sobre impacto del salario mínimo en el empleo: “Tengo una discrepancia”
7
Empresas

Filial de Sigdo Koppers apuesta al auge minero: invertirá US$ 200 millones y se enfocará en Chile y Perú
8
Economía y Política

Costa se suma a alertas por impacto de costos en mercado laboral y valora que el crecimiento "hoy esté siendo parte relevante de la discusión"
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete