Un exCEO de Vale, un exdirector ejecutivo de Anglo y una exministra de Defensa integran grupo internacional que auditará tragedia de El Teniente

El ex CEO de la brasileña Vale, Eduardo Bartolomeo; el exdirector ejecutivo de Anglo American, Tony O’Neill; y la directora de empresas chilena y exministra de Defensa, Vivianne Blanlot, se unirán al célebre ejecutivo minero Mark Cutifani e integrarán el Grupo de Expertos Internacionales (Independent Experts Group, IEG) que realizará "una evaluación independiente y exhaustiva sobre los factores técnicos, operativos, humanos, culturales y organizacionales" vinculados al accidente en El Teniente de Codelco, que cobró la vida de seis trabajadores mineros.

Cutifani, reconocido ejecutivo de la minería mundial, visitó durante las últimas semanas para sostener reuniones con trabajadores y equipos de Codelco. "Su visita, que incluyó un recorrido por la zona del accidente en El Teniente, marcó el inicio del trabajo que realizará en conjunto con otros tres expertos", explicó la minera estatal.

Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, afirmó que "la evaluación internacional de expertos nos dará los lineamientos para la nueva normalidad y no sólo de El Teniente, esperamos que de toda nuestra operación minera y nuestra organización".

Junto con ello, añadió, "continuaremos con la implementación del Plan Retorno Seguro y Progresivo en El Teniente, que considera el reinicio gradual y autorizado de las operaciones por parte de autoridades como Sernageomin y la Dirección del Trabajo, además de la colaboración activa en las distintas investigaciones en curso que permitan esclarecer las causas del accidente y fortalecer la cultura de seguridad en nuestra Corporación".

¿Quiénes son los expertos?