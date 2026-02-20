Acciones suben con cautela ante mayor tensión entre EEUU e Irán

El mercado termina la semana con la mirada puesta en Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, da 10 días para que el régimen iraní acepte las condiciones para un acuerdo nuclear. Pero la movilización de activos militares en la zona, la mayor para EEUU desde 2003, genera expectativas de un ataque inminente.

El petróleo reacciona con un avance de 5,7% en la semana. El oro y la plata confirman su rol como activos de refugio. El oro sube 1% y opera sobre los US$5.000 por onza, mientras la plata vuelve al rango de los US$80 tras un avance de casi 3%.

The Wall Street Journal reporta que Trump estaría considerando un ataque puntual, probablemente a algún activo militar, para presionar a Irán. Pero no se descarta que, ante una negativa de Teherán, se avance con una operación más amplia que podría apuntar al derrocamiento del régimen iraní.

Por ahora, los temores están contenidos por ahora. Incluso el petróleo frena los avances. Tras tocar los US$72, el barril de crudo Brent opera con una ligera caída. El impacto inflacionario de un alza del petróleo y los combustibles en EEUU es visto como un fuerte argumento para disuadir a la Casa Blanca de avanzar con una operación militar mayor.

En medio de la incertidumbre, los datos económicos ofrecen buenas noticias. Las primeras mediciones de los índices PMI de manufacturas y servicios reveló un repunte en las manufacturas y actividad en Japón y la Eurozona en febrero. Las acciones europeas amplían sus avances de la apertura tras el reporte. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura al alza, a la espera de los índices estadounidenses.

La sorpresa en los índices PMI proviene del sector manufacturero. En Alemania y la Eurozona este sector anotó su primera expansión desde junio 2022.

Ahora la atención gira hacia las cifras que se esperan en EEUU. Además de los índices PMI, están en agenda la publicación del PIB del cuarto trimestre y el índice de precios vinculado al consumo personal.

En nuestra entrevista semanal, Ahmed Riesgo, jefe de estrategia de inversión de Insigneo, presenta una lectura optimista sobre la economía estadounidense y las acciones de ese país. Según Riesgo, hay razones para esperar una desaceleración de la inflación. Además, apunta a resultados de empresas que han superado las expectativas, a las razones para seguir invirtiendo en acciones y a las oportunidades y riesgos de la disrupción de la IA. ¡No se la pierdan!

DFSUD destaca las pérdidas millonarias por el paro en Argentina. Ayer, el gobierno de Javier Milei consiguió la aprobación de la reforma laboral por amplia mayoría.

Diario Financiero titula con los 15 fondos generacionales que propone la Superintendencia de Pensiones en reemplazo de los multifondos.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: