Amazon y semiconductores lideran el repunte en los mercados bursátiles

Impulsadas por el positivo cierre de sus pares estadounidenses ayer, las acciones de semiconductores protagonizan un repunte excepcional en Asia. Sk Hynix y Samsung Electronics subieron un 30% y un 27%, respectivamente, en la sesión.

Estamos ante una mañana de alzas generalizadas en el sector de semiconductores, tarjetas de memoria y otros componentes clave para los centros de datos, y algunos avances puntuales en otras grandes tecnológicas.

Los avances llevan a un alza de 18% del Kospi coreano y un avance de 4,29% del Nikkei japonés. Las acciones europeas, impulsadas por positivos resultados de empresas, suben 0,9% y marcan un nuevo nivel máximo durante la mañana. Los futuros estadounidenses son liderados por el Nasdaq, pero las alzas se extienden también al Dow Jones (+0,51%) y las small caps (Russell 2000 +0,62%).

El dólar opera al alza, pese a un freno en el avance del petróleo. El barril de crudo revierte una caída inicial, pero opera con un alza moderada, tras reportes de un aumento del tráfico en el estrecho de Ormuz, a pesar de la ola de ataques en la región.

Amazon promete ser la protagonista de la apertura. Las acciones suben casi un 13% antes de la apertura. Al igual que Microsoft, que subió ayer 15%, Amazon reportó un acelerado crecimiento de su negocio de internet en la nube, sugiriendo que su negocio se beneficia ya de sus inversiones en IA.

Por el contrario, Apple ve caer sus acciones un 7% antes de la apertura, en reacción a la publicación de sus resultados la tarde de ayer. Apple advierte que el alto costo de los dispositivos de memoria y cuellos de botella en su suministro y el de otros componentes limitarán su poder de venta a pesar de la creciente demanda por sus dispositivos.

Tesla es otra firma detrás del repunte en Wall Street. La acción sube casi un 1,7% antes del inicio de la sesión. WSJ reporta que Elon Musk estaría considerando la venta del negocio de Tesla en China, para facilitar la fusión de la empresa con SpaceX.

El repunte en el sector de semiconductores y otras tecnológicas se está atribuyendo, además, a compras de oportunidad tras las caídas recientes, y a la intervención de Citadel. El fondo del veterano inversionista Kenneth Griffith salió al rescate del hedge fund Situational Awareness con la compra de su portafolio de acciones de IA. Aplaudido hasta hace poco por su excepcional rendimiento (439% en un año), Situational Awareness es el fondo de Leopold Aschenbrenner, un matemático y economista alemán de 24 años. Pero su apuesta agresiva y apalancada en acciones de infraestructura de IA lo puso en problemas tras las fuertes caídas en varias de las acciones de su portafolio. La intervención de Citadel habría reducido la presión vendedora sobre estas acciones.

Fue una jornada importante en Asia, específicamente en Japón. El BOJ mantuvo la tasa de interés en 1%, pero adoptó un tono más hawkish. Pero los titulares son para la intervención cambiaria en respaldo del yen. La medida, sin embargo, generó solo un soporte temporal a la divisa.

Hay importantes titulares políticos. La Casa Blanca asegura que el Directorio para la Paz, liderado por el presidente Donald Trump, llegó a un acuerdo para el desarme de la agrupación terrorista Hamas. El hecho sería histórico. Pero voceros de Hamas aseguran que el desarme tendría como condición el retiro total e inmediato de las fuerzas israelíes en Gaza y la administración de las armas por una autoridad exclusivamente palestina. Israel duda de las intenciones de Hamas para su desarme.

En Europa, una ola de inmigrantes amenaza con desatar una crisis interna. Autoridades españolas reportan la llegada de unas 49.000 personas desde Marruecos en las últimas 24 horas, a través del paso de Ceuta. Francia anuncia el despliegue de militares en sus fronteras, e Italia amenaza con suspender el acuerdo Schengen con España.

En la portada de Diario Financiero: Formalización del caso Sartor: Fiscalía acusa que los imputados priorizaron “operaciones crediticias que iban en beneficio de ellos mismos”.

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