Los mercados moderan la confusión que siguió a las palabras del presidente de la Fed

La jornada comienza con el mercado todavía digiriendo la confusa rueda de prensa del presidente de la Fed, Kevin Warsh. Su esfuerzo por no entregar “forward guidance” al mercado, es decir no adelantar la dirección de los movimientos de tasa, derivó en declaraciones contradictorias. Por una parte, Warsh insistió en que la Fed está totalmente comprometida y decidida a llevar la inflación al 2%. Ni un punto base más.

Pero el mercado tuvo dificultades para entender cómo eso se alineaba con la decisión de mantener la tasa sin cambios, a pesar de que tres presidentes de la Fed regionales votaron a favor de un alza.

En reacción, la tasa de los bonos del Tesoro a 2 años cayó cinco puntos base a 4,27%, ante expectativas de una política monetaria más expansiva a la que se preveía antes de la rueda de prensa. Pero la tasa a 10 años sube a 4,70%, su mayor nivel desde enero de 2025, y la tasa a 30 años llega a 5,24%, la más alta desde 2007.

Pero la reacción comienza a moderarse. El dólar, que se depreció tras las palabras de Warsh, opera con una ligera tendencia al alza esta mañana. Las acciones estadounidenses, que cerraron con caídas de entre 1,5% y 2%, buscan un repunte hacia la apertura de hoy, de la mano de alzas moderadas en Europa y tras una sesión mixta en Asia.

También hay algo de moderación en el petróleo, que opera mixto. El barril de crudo Brent para entrega en septiembre sube 0,22% y se mantiene cerca de US$91 por barril. Mientras, el WTI para entrega a septiembre cae 0,20% a US$84,29 por barril.

Se registra una nueva ola de ataques. Irán atacó dos buques tanqueros en el puerto egipcio de Damietta. Kuwait reportó el ataque a un edificio propiedad de una empresa china. Jordania dijo haber interceptado al menos cinco misiles iraníes. EEUU lanzó una ofensiva de dos horas contra objetivos iraníes, incluyendo la estratégica isla de Qeshm.

Las acciones de semiconductores siguen siendo castigadas en Asia. El Kospi anotó otra caída de más de 1%. El CSI 300 chino perdió 1,1%, arrastrado por acciones vinculadas a semiconductores y centros de datos. Las acciones chinas acumulan una caída de 8,6% en julio, en su peor mes desde enero de 2016.

La presión del mercado sobre las acciones tecnológicas es alta. Samsung Electronics reportó que sus utilidades se multiplicaron 250 veces, pero sus acciones cayeron 0,72%.

Meta ve caer sus acciones un 9% antes de la apertura. La firma de Mark Zuckerberg reportó ingresos por debajo de lo previsto, pero mantuvo su nivel de capex proyectado.

Por el contrario, las acciones de Microsoft suben más de 8% tras reportar un aceleramiento en su negocio de internet en la nube, que registró su mayor crecimiento trimestral en cuatro años.

Fuera del sector tecnológico, Adidas es otra empresa castigada por su alto nivel de gasto. Las acciones caen 16%, tras reportar utilidades por debajo de lo previsto debido a un aumento de su gasto en publicidad durante el Mundial de Fútbol.

Por el contrario, Anglo American (+1,11%), Shell (+1,53%), L’Oréal (+3,6%) y Société Générale (+2%) operan al alza después de reportar balances positivos.

El mercado también recibe reportes económicos. La Eurozona reportó un crecimiento superior al esperado en el segundo trimestre. En la primera estimación se reporta una expansión trimestral de 0,4% tras una lectura plana (0%) en los primeros meses del año. En la medición a 12 meses, el PIB de la Eurozona creció un 1%, un repunte respecto al 0,5% del primer trimestre y superior al 0,5% que esperaba el mercado.

Analistas esperan hoy el PIB y datos de inflación de EEUU, que cobrarán especial relevancia en medio de la incertidumbre respecto a la Fed. La medición de inflación es el índice PCE, ligado al consumo. Pero ayer Warsh puso en duda que este siga siendo el índice clave para la decisión de política monetaria. Sugiero revisar el índice PCE de medias recortadas (trimmed mean PCE inflation) que publica la Fed de Dallas, también a publicarse hoy, y que Warsh ha señalado como uno de sus índices preferidos de inflación.

En Reino Unido, el Banco de Inglaterra anunciará su decisión de política monetaria y publicará nuevas proyecciones económicas.

También esta mañana, el mercado recibió la conclusión de la reunión del Politburó del Partido Comunista de China. El comunicado publicado por la agencia estatal de noticias Xinhua incluyó el compromiso de “intensificar el apoyo (a la economía) mediante políticas macroeconómicas, reforzar la resiliencia de los mercados de capitales durante lo que queda de año, y agilizar la transición de los antiguos a los nuevos motores de crecimiento”.

En la región varios titulares destacan el posible impacto de El Niño. En Argentina, la amenaza de una disrupción en la temporada de cosecha podría afectar la liquidación de divisas clave para el fisco (El Cronista). En Brasil, analistas señalan que el impacto podría no limitarse a los alimentos, sino que también podría extenderse a la energía, el transporte y las ventas minoristas (Folha).

En Perú, la presidenta Keiko Fujimori prepara un proyecto de ley para solicitar facultades especiales por 120 días para aprobar reformas en materia laboral y tributaria, simplificar los permisos ambientales y aprobar inversiones.

En la portada de Diario Financiero: Primer directorio de Jorge Gómez en Codelco: ejecutivo pedirá un voto de confianza para cambios en la minera.

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