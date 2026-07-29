La cautela domina a la espera de la Fed y resultados de Meta y Microsoft

La aversión al riesgo continúa dominando al mercado, horas antes de que la Reserva Federal anuncie su decisión de política monetaria y nada menos que cuatro empresas tecnológicas presenten sus resultados.

Lo sucedido con SK Hynix ilustra el duro escenario que espera a las empresas tecnológicas. La firma coreana, principal productora de chips de memoria, vio caer sus acciones un 9,61%, a pesar de reportar resultados excepcionales. Sus utilidades se multiplicaron por seis veces, su margen ascendió a 80%, y su CEO anunció la firma de contratos de largo plazo y un mercado hambriento por sus productos.

Para atender una creciente demanda, que SK Hynix, anticipa superará la oferta pasada 2030, la firma anunció un alza de 50% en sus inversiones a US$31.000 millones para este año. Fue este aumento de capex lo que agravó la presión sobre las acciones.

La caída de SK Hynix arrastró al Kospi a una nueva caída de casi el 6% y al resto del sector en Asia. Solo el Hang Seng se desacopló con un alza de 2,84%, gracias a una rotación de capital hacia otros sectores, similar a lo que marcó el cierre de Wall Street en la sesión de ayer. Pero los futuros estadounidenses se sacuden las pérdidas e intentan una apertura con alzas moderadas.

El dólar opera a la baja, a pesar de un repunte del petróleo. El crudo Brent y el WTI suben 3,5%, tras reportes de nuevos ataques entre Irán y EEUU.

El Comando Central estadounidense asegura haber interceptado misiles iraníes dirigidos contra objetivos militares de EEUU en la región. También habrían lanzado una ofensiva contra milicias aliadas a Teherán acusadas de lanzar ataques contra instalaciones petroleras sauditas desde Iraq. Por su parte, Irán dijo haber lanzado los ataques por “acciones hostiles” de EEUU y haber atacado tres buques petroleros que transitaban por una ruta no autorizada por el estrecho de Ormuz.

Pero son la reunión de la Fed y los resultados de las tecnológicas los eventos que concentran la atención del mercado.

En el caso de la Fed, no se descarta del todo una sorpresiva alza de tasas. Pero, de mantenerse en pausa, el mercado analizará con cuidado el nivel de alineamiento de los banqueros centrales, la posición de Warsh y cualquier señal sobre un posible movimiento en la reunión de septiembre.

Para las tecnológicas importan no tanto las utilidades y si éstas superan las expectativas, sino los planes de capex y el flujo efectivo de caja. Aumentos de inversión con flujos negativos de caja agravarán el nerviosismo de los inversionistas.

Fuera del sector tecnológico, ha sido una buena sesión para otras empresas. En Europa, los bancos UBS, Deutsche Bank y Standard Chartered recogen los beneficios de un buen trimestre, sobre todo en el negocio de trading y wealth management.

En el lujo, la ganadora es Kering. La matriz de Gucci celebra el repunte en sus ventas con un avance de 10% de sus acciones.

Glencore ofreció un pronóstico positivo para las empresas mineras. Rio Tinto reportó un 43% de sus utilidades en el primer semestre, gracias a su plan de recorte de gastos y el crecimiento de sus negocios de cobre, litio y aluminio. La producción de cobre aumentó en un 3% en el semestre.

Aquí hay una frase que debe generar optimismo en Chile. El CEO de Rio Tinto, Simon Trott, recordó que las grandes hiperescaladoras planean invertir unos US$1 trillón en centros de datos el próximo año: “Eso es (requiere) mucho aluminio, litio y cobre”.

En la región: Keiko Fujimori asume como presidenta de Perú y anuncia un aumento del salario mínimo, una mano dura en seguridad, inversiones en infraestructura y no permanecer ni un día más en el poder más allá de su mandato. DF destaca, además, su promesa de estabilidad para la inversión y una nueva agenda económica con Chile.

En la portada de Diario Financiero: Gobierno cambia el modelo de concesión de las cárceles para atraer inversión y acelerar obras por US$ 2.650 millones. Banco Central mantiene la tasa ante mayor incertidumbre por la guerra, más inflación y aceleración de costos laborales.

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