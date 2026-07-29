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La cautela domina a la espera de la Fed y resultados de Meta y Microsoft

Interrupción del cese al fuego en Irán provoca repunte del petróleo.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Miércoles 29 de julio de 2026 a las 07:30 hrs.

Irán petróleo FED tecnología IA chips Meta Microsoft cobre
<p>La cautela domina a la espera de la Fed y resultados de Meta y Microsoft</p>

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