Caídas moderadas dominan mercados a la espera de cifras de inflación y resultados

La Casa Blanca necesita una buena noticia hoy. Los mercados también. El reporte de inflación de diciembre es clave en la narrativa de la administración de Donald Trump frente al persistente malestar de los consumidores por el alto costo de la vida.

Los futuros de Wall Street esperan los datos de inflación y el inicio de la temporada de resultados con pérdidas moderadas, siguiendo una sesión mixta en Asia y Europa. El dólar repunta, impulsado principalmente por la caída del yen, que se depreció a su menor nivel desde 2024. Los metales operan mixtos, pero el cobre extiende su avance y opera firme sobre los US$13.000 por tonelada en la LME y sobre los US$6 por libra en el Comex.

Analistas proyectan que el reporte de inflación arrojará una tasa anual de 2,6%, ligeramente por debajo del 2,7% de noviembre. Se reportaría una baja similar en la medición subyacente. El dato será clave para la Casa Blanca, que insiste en ser responsable de que “no haya inflación”. Además, aumentará la presión y críticas a la Fed, presionando por más bajas de tasas de interés. Por ahora, el mercado da un 95% de probabilidad de que la Fed mantenga sin cambios la tasa a fin de mes.

Otra de las ideas que parece haberse asentado entre los inversionistas es que la Fed tiene respaldo político para evitar una intervención mayor de la Casa Blanca, y que el proceso criminal contra Jerome Powell no avanzará.

Algunos reportes alimentaron esta idea, que ayudó a contener el impacto de la noticia en los mercados. El primero fue la advertencia de senadores demócratas y republicanos de que frenarán cualquier nominación de gobernadores o un nuevo presidente de la Fed hasta que no se aclare la investigación abierta por el Departamento de Justicia.

Tal medida supone un golpe a la estrategia que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había diseñado para ganar más influencia en la Fed sin problemas. El plan incluía una aprobación expedita de nuevos gobernadores, y que Powell dejara la Fed una vez concluya su cargo como presidente en mayo. Ahora, todo apunta a que Powell decidirá quedarse. También se cree que los jueces de la Corte Suprema tendrán en consideración el rechazo político y el impacto en los mercados durante la audiencia de la próxima semana sobre el intento de despido de la gobernadora Lisa Cook.

Reportes de la prensa estadounidense apuntan a la molestia de Bessent, por la acción de la fiscal federal Jeanine Pirro, quien habría actuado sin consultar al Tesoro o la Casa Blanca.

La confianza en las instituciones gana otro punto esta mañana, después de que una corte federal falló en contra de la Casa Blanca y a favor de que Orsted retome su proyecto de energía eólica Revolution Wind. El proceso judicial continúa para desafiar la suspensión de la licencia ordenada por Trump. Las acciones de Orsted suben 6%.

Pero también se suma un recordatorio de que la política arancelaria de la Casa Blanca sigue siendo impredecible. El presidente estadounidense anunció que los productos de países que negocien con Irán quedan sujetos a un arancel extra de 25%. Hay incertidumbre sobre el impacto que esta medida pueda tener en la tregua comercial con China, uno de los principales socios comerciales de Irán.

Esta sería una de las primeras medidas de Washington contra el régimen de Teherán, en medio de reportes de una brutal represión que dejó cientos, o quizás miles, de muertos.

En Asia, Japón captura los titulares. El Nikkei subió 3% a su regreso de un fin de semana largo, en medio de informes de que la primera ministra Sanae Takaichi prepara un llamado a elecciones anticipadas. Takaichi, quien asumió en octubre, quiere aprovechar sus altos niveles de aprobación. Un gobierno en el que su partido logre una mayoría parlamentaria más sólida abriría la puerta a mayor estímulo fiscal.

Los bancos están en el radar de los mercados. JPMorgan inaugura la temporada de resultados. Aunque se espera que las cifras muestren que 2025 fue un gran año para la banca, se estará atento a las proyecciones sobre el comportamiento de los consumidores, la inflación y cualquier comentario sobre el anuncio de Trump de limitar la tasa de interés de las tarjetas de crédito al 10%.

Otro titular desde el sector financiero, Financial Times reporta que el CEO de UBS, Sergio Ermotti, planea dejar el cargo en abril 2027.

Además, Blackrock se une a las firmas que anuncian recortes de personal, con despidos de unos 250 trabajadores, equivalentes al 1% de su planta.

Diario Financiero destaca en su portada la renuncia de Paulina Yazigi a la Asociación de AFP y reporta que se perfila como opción para el gabinete del próximo gobierno. Otro titular recoge las críticas del Consejo Fiscal Autonómo y la Contraloría sobre la falta de financiamiento asegurado para parte del Presupuesto y a la “ley de amarre”.

