El bloqueo a tanqueros venezolanos por parte de EEUU impulsa al petróleo y los metales

El inicio de la jornada está marcado por el bloqueo a los tanqueros venezolanos ordenado por el Presidente estadounidense, Donald Trump. En una de sus últimas medidas contra el régimen de Nicolás Maduro, la Casa Blanca ordenó el bloqueo de todo barco tanquero que entrara o saliera de los puertos de Venezuela.

La medida impulsa un alza de 1,5% del precio del petróleo, a pesar de que Venezuela no es un mayor proveedor global del crudo, con solo un millón de barriles diarios.

No sólo el petróleo sube tras la medida. El oro repunta junto con otros metales.

El oro sube 0,37% para transar en torno a los US$ 4.350/on y la plata salta 3,8% para marcar otro récord en US$ 65,7/on. El cobre se une al repunte y supera los US$ 11.700 por tonelada en Londres y los US$ 5,40/lb en el Comex.

También vemos alzas fuera de los metales. Los futuros de Wall Street se alinean para una apertura con alzas moderadas, tras sacudirse las dudas generadas por el reporte laboral publicado ayer. Las acciones europeas también operan al alza, en una jornada en la que las acciones de firmas petroleras lideran la sesión. En Asia, el índice de Shanghái (+1,19%) generó el mayor impulso, gracias a la exitosa salida a bolsa de MetaX. La firma subió 700% en su primer día de cotización, señalando el buen momento para los productores locales de semiconductores en China.

El dólar anota un importante repunte (+0,40%), después de que el reporte laboral de EEUU hiciera poco para modificar las expectativas de una Reserva Federal más restringida. Si bien la tasa de desempleo subió a 4,6%, su mayor nivel en cuatro años, la medida pareció influenciada por el cierre del gobierno federal. El mercado se fijó también en la creación de empleo mayor a la esperada en noviembre. Los datos se interpretaron como una señal de un mercado laboral algo más desacelerado, pero que no apunta a una crisis.

Tras la publicación del reporte no se registraron mayores cambios en la expectativa del mercado, con un 80% de probabilidad de una pausa de la Fed en enero, y un máximo de dos recortes de tasas previstos para 2026.

La atención del mercado ahora gira a la agenda de mañana, que traerá datos de inflación de noviembre en EEUU y decisiones de política monetaria de los bancos centrales de Inglaterra y la Eurozona.

Amazon y OpenAI capturan los titulares de las empresas. Amazon estaría considerando una inversión de US$ 10 mil millones en OpenAI, en momentos en que la creadora de ChatGPT está preparando el terreno para una salida a bolsa. Bajo el acuerdo, OpenAI tendría acceso al capital y adoptaría los nuevos chips de Amazon.

Diario Financiero resume la agenda de José Antonio Kast en Argentina y destaca la oferta a José Luis Daza para sumarse a su gabinete. También se destaca en la portada el recorte de la tasa de parte del Banco Central y su anuncio de que la inflación llegará antes a la meta.

ATENTOS A: