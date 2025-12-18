Acciones tecnológicas buscan un repunte previo a nuevo dato de inflación

No todo está perdido para las acciones de IA. Micron inyecta algo de optimismo al sector tras reportar que no da abasto ante la alta demanda por sus semiconductores. Sus acciones suben 8% antes de la apertura e impulsan a grandes nombres del sector, como Nvidia y AMD.

Los futuros del Nasdaq lideran el intento de un repunte hacia la apertura, seguido por el S&P500. El Dow Jones todavía apunta a un inicio de jornada con pérdidas. Las acciones europeas operan con alzas moderadas, con el Stoxx600 prácticamente plano, tras una sesión mixta en Asia. El dólar opera al alza, y los metales retroceden tras haber marcado nuevos máximos. El cobre se mantiene en por sobre los US$11.700/ton en Londres y en torno a los US$5,42/lb en el Comex.

La falta de convicción que se percibe en los mercados podría resolverse dentro de unas horas, una vez que los grandes bancos centrales anuncien sus decisiones de política monetaria y EEUU publique su reporte de inflación.

Los emisores de Noruega y Suecia cumplieron con las expectativas de mantener sus tasas en 4% y 1,75%, respectivamente. El mercado espera también una pausa del Banco Central Europeo, para mantener su tasa en 2%. La atención estará en las señales hacia el próximo año, ante las expectativas de que el emisor de la Eurozona entrará hoy en un largo período de pausas en sus tasas.

Más interesante será la decisión del Banco de Inglaterra. Se espera un recorte de 25 puntos base, que lleve la tasa de referencia a 3,75%. Pero el foco estará en el grado de división entre los banqueros centrales, después de que la última reunión reveló ya cuatro votos disidentes de los nueve requeridos.

En Wall Street el foco estará en el reporte de inflación de noviembre. Al igual que las cifras de empleo, las estadísticas se ven distorsionadas por la interrupción del cierre del gobierno federal. Se espera que la tasa de inflación anual haya llegado a 3,1% en noviembre, su mayor nivel desde 2024. Pero parte del mercado se alinea con las voces más dovish de la Fed, en que el peak inflacionario podría estar ya cerca.

La verdadera prueba estará en cuán profundas son las dudas de los inversionistas en torno a la IA. Micron recuerda que hay una creciente demanda de parte de los grandes desarrolladores, que están invirtiendo en expandir su capacidad de procesamiento de datos. Pero el quiebre entre Oracle y Blue Owl enciende las alertas sobre los límites del financiamiento para esas aceleradas inversiones.

La agenda geopolítica está dominada por la reunión de los líderes europeos en Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Layen, ha prometido no terminar el día sin un acuerdo para financiar la extensión de la ayuda a Ucrania por los próximos dos años. La propuesta de la Comisión es usar los activos rusos congelados por las sanciones en Europa. Además, aunque no en agenda, el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur también será tema de debate.

Von der Layen tiene previsto volar a Brasil a el sábado para firmar el Tratado. Pero Francia e Italia amenazan con frenar la aprobación final, si no se incluyen nuevas condiciones de protección al sector agrícola.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha amenazado con “no firmar el acuerdo mientras sea presidente”, si no se concluye este mes.

A propósito de Brasil, las empresas en ese país enfrentan nuevas alzas de impuestos. El Senado aprobó una reducción de beneficios tributarios, que afectará especialmente a medianas y grandes empresas. También aprobó un alza de impuestos a las firmas de apuestas, fintechs y otras del sector financiero. Las alzas comenzarán en 2026 y aumentarán hacia 2028.

En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz declaró anoche un estado de emergencia económica. Entre las medidas anunciadas está el retiro de los subsidios a los combustibles y programas de ayudas sociales para compensar su impacto. Además, en el decreto, Paz ordena al banco central pasar a “un nuevo régimen cambiario” poniendo fin al cambio fijo que rige desde 2011. Además, Paz anuncia un programa de estabilidad jurídica y fiscal para las inversiones durante 15 años.

Diario Financiero destaca la presentación del plan económico de Kast ante los empresarios, con foco en orden fiscal y generación de empleo. Además, se destaca la mejoría en las proyecciones del IPoM, que auguran un viento a favor para el nuevo Gobierno.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: