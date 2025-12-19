Las acciones tecnológicas lideran las alzas mientras el mercado analiza los datos de inflación de EEUU

El cobre extiende su rally y bordea los US$ 5,50 por libra en el Comex.

Las acciones tecnológicas extienden las alzas y lideran la búsqueda de un repunte en los mercados. Los futuros de Wall Street suben 0,45%, impulsados todavía por Micron y sus positivas proyecciones para la demanda de sus semiconductores.

Tanto el S&P500 como el Dow Jones, aunque más débiles, se alinean también para una apertura en verde, siguiendo una positiva sesión en Asia. Las acciones europeas han tenido más dificultades para unirse al entusiasmo. El Stoxx600 trata de defender una ligera alza, tras una apertura mixta.

Un punto a mirar hacia el resto de la jornada es si las dudas en torno al informe de inflación de noviembre en EEUU se trasladan en mayor debilidad de los índices. La primera reacción del mercado a la inflación menor a la esperada (2,7% vs 3,1%) fue la de un alza en las acciones. Pero con el paso de las horas, analista están destacando las distorsiones causadas por el cierre del gobierno federal en la recolección de datos y cambios difíciles de explicar, como la fuerte baja en los precios de vivienda y alojamiento, uno de los ítems con inflación más persistente este año.

Es el Banco de Japón el protagonista del inicio de la jornada. El emisor nipón elevó la tasa en 25 puntos base para llevarla a 0,75%, su mayor nivel desde 1995. El gobernador Kazuo Ueda, además, dejó la puerta abierta a más alzas hacia el próximo año. Por ahora, el mercado cree que los ajustes serán mínimos.

La medida de hoy estaba ya incorporada en los precios de mercado. Pero llama la atención la fuerte caída del yen, que retrocede 0,82% frente al dólar, a pesar del discurso más hawkish del BOJ. También destaca el aumento de los rendimientos de los bonos japoneses a su mayor nivel desde 1999.

En Europa, el protagonista es BBVA. El banco español anunció una recompra de acciones por US$ 4.000 millones, tras la fallida OPA por Banco Sabadell.

Por el contrario, Nike ocupa titulares con malas noticias. Su acción cae hasta 10% antes del inicio de la sesión, tras advertir de la desaceleración de la demanda en China.

El dólar tiene un repunte importante, impulsado por el debilitamiento del yen. Eso no impide que el cobre anote otra alza. El metal sube 1% y supera los US$ 11.800/ton en Londres y bordea los US$ 5,50/lib en el Comex.

El alza del precio del cobre es uno de los factores detrás de la mejora de las proyecciones para la economía chilena el próximo año. En nuestro cuarto episodio de Proyecciones 2026, Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile comparte su análisis para la economía local.

Diario Financiero publica también un especial de proyecciones con el análisis por sectores y la visión de 20 actores del mercado.

Hay noticias políticas importantes. En Europa se llega a un acuerdo para financiar la ayuda a Ucrania por dos años más, pero sin utilizar los activos rusos. Al menos no por ahora. Los líderes europeos acordaron utilizar bonos del bloque para financiar un préstamo por 90 mil millones de euros a Ucrania, que el país deberá pagar solo si recibe compensaciones económicas de Rusia.

En EEUU, el Presidente Donald Trump ordenó la suspensión de la lotería de green cards, acusando que esa fue la vía de entrada para el sospechoso del ataque en la Universidad de Brown y el asesinato de un académico del MIT. El ciudadano portugués Claudio Manuel Neves, de 48 años, exestudiante de Brown, habría obtenido su green card a través del programa de lotería de visas en 2017.

ATENTOS A: