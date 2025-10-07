Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Primer Click
Primer Click

Las bolsas operan sin una dirección clara, mientras el oro roza los US$ 4.000 en medio de dudas políticas en Francia y EEUU

AMD será una de las protagonistas de la apertura en Wall Street. Las acciones de la firma de semiconductores extienden el rally provocado ayer por el anuncio de su alianza con OpenAI.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Martes 7 de octubre de 2025 a las 07:30 hrs.

Marcela Vélez-Plickert Bolsas internacionales mercados internacionales mercado bursatil acciones tecnología dólar oro Bitcoin Estados Unidos Trump
<p>Las bolsas operan sin una dirección clara, mientras el oro roza los US$ 4.000 en medio de dudas políticas en Francia y EEUU</p>

Noticias destacadas

Icono Video

VIDEO

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Sube preocupación por inestabilidad económica en Chile e inquietud por disturbios sociales se eleva a 28%
2
Mercados

Continúan las ventas: Álvaro Saieh enajena 1,22% de SMU en $ 11.279 millones a través de la bolsa
3
Mercados

Mario Farren, asesor de mercado financiero de José Antonio Kast: “Sin seguridad en el país no hay confianza y tampoco inversión”
4
Empresas

Alto Maipo gana disputa arbitral por derrumbes y constructora Strabag tendría que pagar más de US$ 125 millones
5
Empresas

Inmobiliarias cuestionan nueva norma que regula conexión al suministro eléctrico: dicen que “profundiza los problemas”
6
Economía y Política

Caen gastos reservados y sube la dotación máxima de personas en el Gobierno: las otras cifras del Presupuesto 2026
7
Empresas

Gigante Saudí logra registrar la marca Aramco en Chile tras la arremetida de Arauco
8
Empresas

Ofertas por Banmédica superan los US$ 1.000 millones y algunos competidores toman ventaja en el proceso
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete