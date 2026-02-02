El oro y la plata suman nuevas pérdidas y arrastran a otros metales, mientras el dólar gana terreno frente a otras monedas

El desplome del precio de los metales continúa. El oro y la plata extienden las pérdidas del viernes y arrastran consigo a otros commodities, criptomonedas y también a las acciones. Los inversionistas comienzan la semana con varios frentes abiertos.

Algunos puntos en la agenda del mercado: La posibilidad de que Kevin Warsh, considerado más ortodoxo, lidere la Fed desde mayo y que adopte un sesgo menos expansivo de lo que se preveía de parte de otros candidatos. La posibilidad de que los inversionistas no salgan a “comprar el deep” y se mantengan alejados de los metales que fueron protagonistas de un rally en enero. El cierre parcial del gobierno federal de EEUU y el aumento del riesgo político interno. Por último, que Nvidia no invierta tanto como se esperaba en OpenAI y sea solo la señal de que cada vez será más difícil para la empresa -y otras de la industria- levantar capital.

Mientras los inversionistas evalúan todos esos frentes, los índices operan con fuertes pérdidas. El Kospi coreano, considerado un indicador del apetito por las acciones de IA, cayó 6,3% durante la jornada en Asia. Entre los futuros estadounidenses, en el Nasdaq (-1%) el que lidera las pérdidas. Mientras, el dólar extiende el repunte, aumentando la presión sobre los commodities. El petróleo cae 5%, después de Donald Trump apuntara a un acuerdo diplomático con Irán. Las criptomonedas caen más de 2%. Durante la sesión en Asia, el bitcoin tocó los US$74.500, un nivel no visto desde abril del año pasado.

Pero la atención está en los metales. El cobre cayó más de 4% en el inicio de la jornada en Europa, pero desde entonces ha comenzado a recortar las pérdidas. El metal transa en torno a los US$12.800 por tonelada en Londres y los US$5,6 por libra en el Comex. La plata sigue la tendencia y sigue cayendo a doble dígito aunque en menor medida que el viernes cuando perdió un histórico 34%. El oro, activo favorito del mes pasado, pierde otro 8% adicional tras caer 12% al cierre de la semana pasada.

Analistas apuntan a una ola vendedora de inversionistas retail, especialmente desde China. Pero las opiniones varían respecto a si a estos precios, habrá un renovado apetito por entrar en estos metales, o si todavía les queda por perder, considerado que transan todavía con alzas de 60%-140% en un año. Quizás hay más dudas respecto a la plata, que tiene un mercado mucho más pequeño. En el caso del oro, argumentos a favor de un repunte se basan en la continuidad de los riesgos geopolíticos y posibles presiones inflacionarias en EEUU. Deutsche Bank cree todavía que el oro podría repuntar y buscar los US$6.000 por onza.

Hay quienes argumentan que la reacción del mercado a la elección de Warsh como posible sucesor de Powell es exagerada. Por el contrario, a lo que está calculando por ahora el mercado, el perfil más técnico de Warsh podría ganarle más respaldo entre los banqueros centrales y con ello dirigir la política monetaria en la dirección preferida por la Casa Blanca más fácilmente que un presidente más político.

Además, Warsh ha expresado su visión de que la IA es deflacionaria, por las ganancias de productividad que se espera generen a medida que se aplique en las diferentes industrias.

Sin embargo, hoy la IA no aporta buenas noticias por ahora. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo que la empresa invertirá en OpenAI “un paso a la vez”. Huang anunció que participarán en la ronda de levantamiento de capital que prepara OpenAI, pero descartó de plano que el monto a invertir si quiera se encamine hacia los US$100.000 millones que se habían reportado previamente.

Las declaraciones agravan las dudas respecto a los planes de inversiones en IA. Esta será una semana clave para la industria, pues están agendada la presentación de resultados de Alphabet y Amazon, dos empresas que son vistas como las favoritas para aprovechar el desarrollo de esta tecnología. No es parte de las “siete magníficas”, pero Palantir aportará más insumos para la discusión son la presentación de sus balances tras el cierre de la sesión.

El tema político también está en la agenda. Desde el sábado entró en vigor un cierre parcial del gobierno federal de EEUU. La Casa Blanca alcanzó con los senadores un acuerdo de financiamiento, pero los legisladores demócratas se niegan a aprobar el plan hasta que no haya más garantías de cambio en las operaciones de la policía anti inmigratoria. Mientras, la derrota electoral sufrida en Texas el fin de semana augura malos pronósticos para los republicanos y la Casa Blanca. Un candidato demócrata derrotó al republicano respaldado por Trump en una elección por el legislativo estatal con 14 puntos de ventaja. Se trata de un distrito históricamente republicano y que Trump ganó con una ventaja de 17 puntos en la elección presidencial.

En la portada de Diario Financiero: Isapres pierden 110.000 afiliados más en 2025.

