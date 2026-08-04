El petróleo sube y el dólar repunta, pero los inversionistas se concentran en los positivos resultados de empresas que impulsan el rally bursátil

Las petroleras como BP o Saudi Aramco se benefician del alto precio del petróleo, al igual que Shell y Chevron, reportaron alzas de hasta más de 100% en sus utilidades.. Pero es Palantir la que mueve al mercado y sus acciones suben 16% antes de la apertura.

El petróleo sube y el dólar repunta. Pero los inversionistas desafían el riesgo de un nuevo ataque en el estrecho de Ormuz o la amenaza de las empresas chinas de IA a las grandes tecnológicas. Concentrados en positivos resultados de empresas, varios índices operan en niveles récord.

Tras una sesión mixta en Asia, con alzas en el Nikkei (+0,32%) y el Kospi (+1,62%), el Stoxx600 europeo marcó un récord de 656,85 puntos esta mañana, aunque ha recortado desde entonces su avance. Los índices estadounidenses anuncian una continuación de las alzas de ayer, liderados por las acciones tecnológicas.

El dólar repunta, también frente al yen (157,94), en una clara señal de que la intervención conjunta del gobierno japonés y el Tesoro estadounidense ofreció solo un alivio temporal. Los bonos frenan sus caídas y las tasas se estabilizan. Los metales anotan una sesión al alza, con el cobre avanzando más de 1% tanto en Londres como en el Comex, donde ya supera los US$6,60 por libra.

El mercado recibe con optimismo los numerosos reportes de resultados. Las petroleras como BP o Saudi Aramco se benefician del alto precio del petróleo, al igual que Shell y Chevron, reportaron alzas de hasta más de 100% en sus utilidades.

Pero es Palantir la que mueve al mercado. Sus acciones suben 16% antes de la apertura. La firma es parte del grupo de las productoras de software que se consideran amenazadas por los nuevos modelos de IA. Sin embargo, la firma reportó un crecimiento de 93% de sus ingresos y elevó su proyección para este año, ante una demanda que calificó “fuera de este mundo”. El CEO de Palantir, Alex Karp, aseguró que hay una carrera en curso entre empresas y gobiernos por controlar sus datos, a favor de empresas que ofrecen soluciones de IA sin compartir la información con firmas como OpenAI o Anthropic.

Este será uno de los temas de la reunión convocada para hoy por la Casa Blanca, y a la que asistirán Meta, Google, Anthropic y Google, entre otros.

Los reportes de resultados por encima de las expectativas en diversas industrias (tecnología, banca, energía, retail) alimenta un renovado apetito por el riesgo. A eso se suma el reporte publicado ayer, que reveló un aceleramiento de la actividad manufacturera en EEUU. El índice PMI medido por el ISM creció más de lo esperado en junio, para marcar su mayor expansión desde mayo de 2022.

Pero el conflicto en Irán sirve de freno. El petróleo repunta más de 2%, después de que se reportara el ataque a un carguero que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz. Además, Irán pone en duda las negociaciones. El vocero del régimen descartó que haya negociaciones en curso con EEUU. Por ahora, Irán confirmaría solo conversaciones con Omán sobre el manejo del estrecho. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, insiste en que sí hay negociaciones y que éstas son la última oportunidad para Irán para evitar su “decapitación”.

En la portada de Diario Financiero: Ajuste fiscal en las concesiones: Hacienda congela obras de transporte público por US$ 400 millones en Biobío. Sectores productivos celebran sorpresiva alza de la actividad, pero plantean desafíos para el segundo semestre.

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