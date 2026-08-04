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El petróleo sube y el dólar repunta, pero los inversionistas se concentran en los positivos resultados de empresas que impulsan el rally bursátil

Las petroleras como BP o Saudi Aramco se benefician del alto precio del petróleo, al igual que Shell y Chevron, reportaron alzas de hasta más de 100% en sus utilidades.. Pero es Palantir la que mueve al mercado y sus acciones suben 16% antes de la apertura.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Martes 4 de agosto de 2026 a las 07:30 hrs.

IA tecnología Irán Wall Street petróleo dólar Marcela Vélez-Plickert
<p>El petróleo sube y el dólar repunta, pero los inversionistas se concentran en los positivos resultados de empresas que impulsan el rally bursátil</p>

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