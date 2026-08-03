El petróleo cae por expectativa de acuerdo EEUU-Irán e impulsa a las bolsas, mientras el yen se fortalece tras intervención conjunta

El petróleo Brent cae a alrededor de US$84 por barril y el WTI vuelve al rango de los US$80.

El mercado busca comenzar agosto en buen pie. Tras una sesión mixta en Asia, las acciones europeas avanzan en línea con los futuros estadounidenses. El gran impulso proviene de la caída del petróleo.

El precio del crudo cae un 5% tras confirmarse un retorno de las negociaciones entre EEUU e Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Irán con la mayor ofensiva militar que el mundo haya visto “desde la Segunda Guerra Mundial”. Pero en el mismo mensaje anunciaba que no avanzaría con esos planes, en respuesta a un “acuerdo en los parámetros” para una negociación.

El petróleo Brent cae a alrededor de US$84 por barril y el WTI vuelve al rango de los US$80. La menor presión inflacionaria reduce la presión sobre los bonos, que registran caídas de entre 2 y 4 puntos base en las tasas. Las acciones reaccionan al alza, con el Dow Jones (+0,67%) liderando los avances entre los índices estadounidenses.

El dólar opera con una caída moderada y los metales repuntan. El cobre ya supera los US$6,50 por libra en el Comex.

La caída del dólar no se explica solo por el petróleo. Una intervención conjunta del Tesoro estadounidense y del gobierno de Japón en el mercado del yen pone presión sobre la divisa.

La intervención del viernes fue confirmada hoy, y se trata de la primera acción conjunta de compra de yenes desde 2011. Antes de la operación, el yen rozó los 164 por dólar el jueves, marcando un nuevo mínimo en 40 años. Tras la intervención, el yen repuntó a 157,5. Esta mañana, una vez confirmada la participación del Tesoro, el yen avanzó otro 1% hacia los 156. Pero el soporte ha sido temporal, con el yen recortando su avance con el paso de las horas.

La ministra de Finanzas japonesa y el secretario del Tesoro enmarcaron la operación como una respuesta a la "volatilidad excesiva y los movimientos desordenados" del yen. Pero el mercado lee otro mensaje: el Tesoro está preocupado por las alzas de tasas.

Japón es uno de los mayores tenedores extranjeros de bonos del Tesoro estadounidense, y una caída aún más profunda del yen presiona a su mercado a liquidar los papeles para financiar sus operaciones, con el consiguiente riesgo de empujar al alza los rendimientos de la deuda norteamericana.

Una señal a favor de esta lectura es el mecanismo escogido para la intervención: la línea de repo FIMA de la Fed, que permite a países con bonos del Tesoro depositados en EEUU obtener hasta US$60.000 millones en liquidez sin desprenderse de sus bonos. Bessent adelantó que EE.UU. "no dudará en participar en futuras intervenciones conjuntas" y agregó: “La línea de crédito FIMA Repo es un importante mecanismo de respaldo. Deberíamos impulsar su ampliación en los próximos meses”.

Esta será otra tarea para la Fed, en un momento en que su presidente, Kevin Warsh, impulsa varias reformas. Una de ellas busca reducir el número de reuniones de política monetaria de ocho a seis por año.

El mercado también continúa con parte de la atención en los desarrollos vinculados a la IA. A excepción del Kospi coreano, que volvió a caer más de 5%, el resto de los índices tecnológicos registran alzas. Resultados de firmas como Palantir y SpaceX podrían impulsar movimientos significativos en los índices.

También será una semana importante para los resultados de las empresas en Europa, con nombres como Novo Nordisk, HSBC y Lufthansa en la agenda.

En lo económico, la atención se concentrará en el reporte laboral de EEUU, a publicarse el viernes. Pueden leer más en el Primer Click Semanal, en Señal DF.

Astra Zeneca es la empresa que ocupa los titulares esta mañana. FT reporta que la farmacéutica británica mantiene conversaciones con Bristol Myers Squibb para una posible fusión, por unos US$400.000 millones. La operación crearía la cuarta farmacéutica más grande del mundo por valor de mercado. Las acciones de AstraZeneca caen 6%.

En la portada de Diario Financiero: Cantidad de venezolanos cotizantes de AFP cae más de 11% en seis meses y llega a su menor nivel desde 2020. Crece el club del 3%: aumenta el número de quienes apuestan por un mayor crecimiento el próximo añ

HOY ESTAMOS ATENTOS A: