Futuros de Wall Street se aprestan al alza, ad portas del anuncio de la Fed y expectativas para 2026

El cambio de expectativas se deja sentir en el mercado. Las acciones operan mixtas y los rendimientos de los bonos suben a horas de que la Reserva Federal anuncie su decisión de política monetaria. La reacción del mercado no es al esperado recorte de 25 puntos base que la Fed debería anunciar hoy, sino a la idea de que puede ser la última baja de la tasa de referencia por un tiempo.

Los futuros de Wall Street tratan de defender una apertura al alza, siguiendo los pasos de una débil sesión europea y un comportamiento mixto en Asia. El dólar opera con una caída de 0,16%, que favorece a nuevas alzas en las materias primas. La plata rompe otro récord y transa por encima de los US$ 61 por onza. El cobre retoma su rally con un avance de 1% tanto en Londres como en el Comex.

Hay alzas importantes en las tasas de los bonos soberanos. El rendimiento de los papeles del Tesoro a 10 años sube a 4,208%. Pero no son los únicos. Los rendimientos de un índice de Bloomberg de bonos soberanos a 10+ años alcanzan 3,91%, su mayor nivel desde junio de 2009 (3,93%). El alza se explica por las expectativas en torno a la Fed y otros bancos centrales. Ya no se esperan recortes de tasas de parte del BCE, y el BOJ ha preparado el terreno para iniciar la próxima semana un ciclo de alzas de tasas. También se esperan largas pausas de los emisores de Suiza, Canadá y al menos dos alzas de tasas en Australia en 2026. La excepción es el Banco de Inglaterra, para el cual las proyecciones aún son mixtas.

Este escenario de tasas más altas de lo que se preveía hasta hace poco para 2026 pondría el riesgo el ansiado rally navideño en Wall Street y otros mercados. De ahí que la atención se concentra en las proyecciones que presente la Fed a uno y dos años y de largo plazo.

Financial Times destaca en su edición de hoy el crecimiento del crédito privado en mercados emergentes, a pesar de la creciente preocupación sobre la salud de este sector principalmente en EEUU. La Asociación Global de Capital Privado reporta que firmas privadas han financiado un récord de US$ 18 mil millones de deuda en mercados emergentes en 2025. Se apunta a un retiro del crédito bancario en África y Latinoamérica, de la mano de firmas como Gramercy y Patria.

Algunas empresas que capturan titulares. Oracle publicará sus resultados tras el cierre de la jornada, y podría impactar en otras acciones de IA. La firma es vista como el símbolo de la expansión en IA financiada por deuda y sus reportes serán leídos como una señal de la salud de las apuestas en este sector.

Space X planea salir a bolsa tan pronto como el próximo año. La firma de Elon Musk buscaría levantar unos US$ 30 mil millones, en una operación que la valoraría en US$ 1,5 billones.

Los accionistas de Anglo American y Teck Resources aprobaron ayer el acuerdo de fusión. La creación de Anglo Teck ahora depende de la aprobación de los reguladores.

Los titulares esta mañana destacan el comunicado del Comité del Nobel anunciando que María Corina Machado no asistirá en persona a la ceremonia de la entrega del Premio Nobel de la Paz.

En la portada de Diario Financiero: los cruces que marcaron el último debate Kast-Jara. Kevin Cowan, un economista con reconocido sello financiero: la carta que nominó Hacienda al Consejo del Banco Central.

ATENTOS A: