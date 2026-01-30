Metales se hunden y el dólar repunta por la nominación del posible sucesor de Powell en la Fed
Donald Trump anunciaría este viernes a su candidato para presidir la Fed.
Es un día de fuertes caídas para los metales y las acciones emergentes, dos de los activos que han sido favoritos en el primer mes de este año. La plata se hunde casi 15%. Mientras, el oro pierde el nivel de los US$5.000 y el cobre cae 4%. Las caídas son atribuidas al repunte del dólar (+0,28%) y a las expectativas de menos recortes de tasas de interés de parte de la Reserva Federal hacia adelante.
Una primera explicación del cambio de dirección en torno al dólar y los commodities (también caen el petróleo y otros metales) la atribuye al posible nombramiento de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ayer que anunciaría a su candidato esta mañana. Reportes de prensa afirman que se trata de Warsh, abogado y exgobernador de la Fed (2006-2011). Aunque en los últimos meses Warsh se ha alineado con las críticas de la Casa Blanca a la Reserva Federal, argumentando que se debía acelerar los recortes de tasas, es considerado como un candidato más técnico y menos politizado que otros nombres en la lista.
De ahí que -aparentemente- el mercado cree que tiene mayor probabilidad de que sea aprobado fácilmente por el Senado, y que una vez en el cargo no adopte un sesgo demasiado expansivo como el que demanda la administración de Trump.
Las acciones estadounidenses también reaccionan a esta posibilidad y los futuros de Wall Street preparan una apertura con pérdidas. El Nasdaq lidera las caídas y retrocede ya 1%.
A pesar del comportamiento de hoy, el denominado “sell America trade” continúa como uno de los temas que marcan el mercado. En nuestro podcast especial de esta semana, Claudia Torres, gerenta general de Bci Asset Management, analiza esta tendencia y el positivo escenario para la bolsa local a pesar de su avance (+10%) por encima de lo esperado durante enero.
En la portada de Diario Financiero: Apetito mundial por el cobre elevó su precio hasta los US$ 6,28 la libra, mientras el dólar enfrentó volátil jornada; y Gobierno no baja los brazos y pone el pie en el acelerador para implementar Ley Uber antes del 11 de marzo.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- Exxon, Chevron, American Express y Colgate-Palmolive reportan resultados antes del inicio de la sesión
- El posible nombramiento del nominado a presidir la Reserva Federal.
- 07:00 La primera estimación del PIB del cuarto trimestre de la Eurozona.
- 09:00 El INE publica el índice de producción industrial, manufacturas, cobre y ventas de retail de diciembre.
- 09:00 México reporta el PIB del cuarto trimestre.
- 10:00 Junta extraordinaria de accionistas de Clínica Las Condes para discutir aumento de capital.
- 10:30 En EEUU se publica el índice de precios al productor de diciembre.
- 14:00 El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, presentan el informe fiscal de cierre del 2025.
- 18:00 Analistas esperan que el banco central de Colombia anuncie un alza de 50 puntos base que lleve la tasa a 9,75%.
