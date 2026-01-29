Apetito mundial por el cobre elevó su precio hasta los US$ 6,28 la libra, mientras el dólar enfrentó volátil jornada

El billete verde cerró con una caída de $ 5,7, ubicándose en $ 859,9, lo que se tradujo en un nuevo mínimo desde el 1 de diciembre de 2023, según Bloomberg.

El rally de los commodities ha tomado un papel protagónico durante el primer mes del año.

Si bien el cobre ya había anotado una serie de marcas récord a fines de 2025, el impulso del metal rojo no se detuvo. Este jueves, el cobre alcanzó un nuevo máximo histórico de US$ 6,28 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, según Cochilco, y su valor promedio en lo que va del año ya se ubica en torno a los US$ 5,9 la libra.

El desempeño de este jueves se tradujo en un alza de 6,4% en una sola jornada, impulsado principalmente por las tensiones geopolíticas internacionales, el debilitamiento del dólar y el uso de metales como activos de refugio.

El billete verde tuvo una jornada volátil este jueves. Poco antes del mediodía, la divisa cayó a $ 852 y luego subió ligeramente hasta los $ 867,3. Finalmente, al cierre, se quedó con una caída de $ 5,7, ubicándose en $ 859,9, lo que se tradujo e en un nuevo mínimo desde el 1 de diciembre de 2023 en el compilado de Bloomberg.

Para el director ejecutivo de Núcleo Minero, el alza en el precio del metal rojo es una gran noticia que “dinamiza nuestra economía e incrementa el aporte de la minería al financiamiento fiscal”.

El head of research de XTB Latam, Ignacio Mieres, aseguró que el debilitamiento del dólar sigue siendo un factor clave para el rendimiento de las materias primas. “Al cotizar mayoritariamente en dólares, una divisa más débil abarata su compra para el resto del mundo y tiende a sostener precios más altos”.

El experto agregó que “en este caso, la caída del dólar también refleja mayor incertidumbre sobre la política económica de Estados Unidos, lo que actúa como catalizador adicional, especialmente para el oro y plata”.

El auge del cobre

El director ejecutivo de Núcleo Minero, Álvaro Merino, catalogó el alza que tuvo el cobre como una gran noticia para Chile, ya que la mayor cotización “dinamiza nuestra economía e incrementa el aporte de la minería al financiamiento fiscal”.

Por su parte, el director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, proyectó recaudaciones adicionales en el rango de US$ 4 mil a US$ 4.500 millones con un precio promedio en torno a los US$ 5,5 por libra, mientras que si ese precio se acercara o superara los US$ 6 por libra, los ingresos fiscales adicionales podrían exceder los US$ 5 mil millones.

En tanto, el CEO de GEM, Juan Ignacio Guzmán, destacó que el aumento en el precio del metal rojo permitiría “cubrir una parte importante del déficit estructural que esperamos tener este año”.

En esa línea, dijo que “nuevamente está la disyuntiva de no ver esto como una oportunidad para seguir extrayendo renta a la industria, sino que más bien aprovechar estos buenos precios para ordenar la casa, pero asumir y estar claro que estos precios no se van a mantener para siempre y por lo tanto el momento para realizar las inversiones y aumentar la producción, que es lo único que nos puede aumentar la contribución del fisco en el largo plazo considerando que los precios después podrían volver a caer”.

Merino hizo un llamado a la cautela pese a que la cotización del cobre se ha incrementado en forma relevante en el último tiempo.

Esto, porque señaló que el “comportamiento de China como principal consumidor mundial, que capta el 60% de la demanda del planeta, junto con las crecientes tensiones geopolíticas, son factores muy relevantes en la determinación del precio del metal en el mediano plazo”.

Según consignó Financial Times, un indicador de que el interés de los compradores por el cobre está empezando a imitar al del oro son las entradas de capital en fondos cotizados (ETF) de cobre.

El dinero destinado a estos ETF en EEUU se ha disparado este año, con US$ 1.200 millones en entradas netas hasta la fecha, más del doble de los US$ 426 millones previstos para todo 2025, según Sprott Asset Management.

Proyecciones para el año

Con el rally de los commodities al alza durante las primeras semanas del año, los expertos se la juegan con diferentes estimaciones respecto al precio del metal rojo y su rendimiento durante 2026.

El director ejecutivo de Plusmining manifestó que “los niveles cercanos o superiores a US$ 6 por libra parecen difíciles de sostener en el tiempo sin un deterioro más marcado de la oferta o un repunte significativo y sostenido de la demanda física”.

En esa línea, el fundador de la firma afirmó que estos valores “extremos” debieran entenderse como episodios asociados a shocks financieros y de expectativas, más que “a un nuevo equilibrio estructural”.

En Plusmining proyectan que el cobre promediará en 2026 un rango entre US$ 5,3 y US$ 5,8 por libra, con un punto central en torno a los US$ 5,5 por libra.

Por otro lado, Guzmán, de GEM Mining Consulting, sitúó el precio del metal entre US$ 5 y US$ 7 la libra, lo que “da cuenta de la volatilidad e incertidumbre que existe en el mercado y en particular, debido a los bajos inventarios que existen fuera de EEUU”.

En ese contexto, estimó que “hoy el techo podría ser US$ 8 la libra, porque a ese precio efectivamente se gatilla toda la oferta necesaria para llenar el gap que eventualmente está puesto en el mercado”.