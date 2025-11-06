10 programas de apoyo al emprendimiento

Las iniciativas públicas y privadas buscan impulsar el desarrollo de startups de base científico tecnológica, pero también el talento emprendedor local.

Existe una serie de programas públicos, privados y colaborativos para apoyar el emprendimiento regional. Por ejemplo, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de entidades como Corfo, tiene iniciativas para apoyar startups de base científico tecnológica, como Start-Up Chile y la reciente Startups Labs regiones.

Además, las corporaciones de desarrollo de regional -con aportes públicos y privados- ejecutan programas de formación y mentoría a emprendedores. Se suman empresas que apoyan iniciativas en las zonas donde operan.

1. Start-Up Chile de Corfo

Hace 15 años nació Start-Up Chile, la aceleradora pública de negocios de Corfo para empresas emergentes chilenas y extranjeras. Surgió como una política pública pionera, impulsada por el primer Gobierno del exPresidente Sebastián Piñera, para transformar al país en un polo de innovación en Latinoamérica y diversificar su economía.

Entre sus objetivos estaba atraer talento extranjero para ayudar a impulsar el naciente ecosistema de emprendimiento local, para que personas con experiencia compartieran sus conocimientos con emprendedores chilenos.

Hoy cuenta con tres programas de aceleración que cubren distintas etapas de las startups, y que combinan mentoría, acceso a redes y subsidios: Build (idea validada hasta prototipo inicial) entrega $ 15 millones; Ignite (producto funcional y validación temprana con menos de tres años de desarrollo), que otorga $ 30 millones; y Growth (expansión y capital). Start-Up Chile tiene dos convocatorias al año y la próxima es el 25 de noviembre.

2. Startup Ciencia

En 2020 se creó Startup Ciencia, un programa de la Agencia de Investigación y Desarrollo (ANID) del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, orientado a apoyar la creación y el desarrollo de empresas emergentes de base científico tecnológica en etapa temprana.

Se realiza una convocatoria anual y las startups seleccionadas -unas 85 en promedio- acceden a un programa de 12 meses -prorrogables por seis más por una vez- donde reciben asesoría para la elaboración de modelos y planes de negocio, apoyo técnico en el proceso de desarrollo y de innovación, y validación de sus prototipos de laboratorio en entornos simulados.

También recibirán un cofinanciamiento de hasta $ 134.550.000 y deberán aportar un 15% del costo total del proyecto. Las empresas lideradas por mujeres o que pertenezcan a regiones podrán acceder a una bonificación de 10% para cubrir este aporte obligatorio. El programa también apoya la entrada de productos y servicios a mercados nacionales e internacionales.

3. Atacama Talento Emprendedor

El proyecto entrega acompañamiento estratégico y asesoría especializada a emprendimientos en etapas tempranas con potencial de escalamiento e innovación (dinámicos), con una solución innovadora a un problema.

La iniciativa partió en 2023 y es ejecutada por la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (Corproa Atacama) y coejecutada por la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural (Codesser). Cuenta con subsidio de Corfo para el período 2023-2026 por $ 419 millones.

Los emprendimientos seleccionados acceden a un programa de formación en la Academia Semilla Atacama Talento Emprendedor (ATEM), el que contempla 28 horas de formación presencial en temas como modelo de negocio y ventas. Una vez aprobado, acceden a mentorías personalizadas, redes de contacto, vinculación con proveedores y apoyo para el diseño y ejecución de un plan de financiamiento público y privado.