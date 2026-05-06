Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Antofagasta Empresas
Empresas

Industria minera activa plan de 600 becas en Antofagasta para cubrir los 25 mil empleos que necesitará a 2030

La iniciativa Conecta Norte, impulsada por BHP Foundation, Fundación País Digital y Desafío Latam, apunta a cubrir parte del déficit de capital humano que enfrenta la minería en áreas como automatización, análisis de datos y operación tecnológica.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 6 de mayo de 2026 a las 19:00 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Antofagasta Minería BHP empleo capacitación Codelco SQM regiones
<p>Industria minera activa plan de 600 becas en Antofagasta para cubrir los 25 mil empleos que necesitará a 2030</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Minvu caduca todos los contratos de constructora española y cobrará boletas de garantía tras abandono de obras en cuatro regiones
2
Regiones

Reconocido empresario de Temuco enfrenta más de 17 años de presidio acusado de vaciar su patrimonio para evitar el pago a sus acreedores
3
Mercados

IPSA sube 2,3% al cierre con impulso de Latam y Falabella, que se disparan tras buenos resultados en medio de posible acuerdo de paz en Medio Oriente
4
Empresas

Dimiten dos directores de Sodimac: se van Gonzalo Rojas y Jaime García
5
Economía y Política

Consejo Fiscal ve riesgos del proyecto de reactivación: dice que se requerirán nuevas medidas de financiamiento para evitar un mayor deterioro de arcas públicas
6
Mercados

Dólar se hunde $ 15 y cierra próximo a $ 890 por expectativa sobre posible acuerdo de paz entre EEUU e Irán
7
Mercados

Fernando Massú, presidente de Banco BTG Pactual Chile: “Hay que descartar la idea de que si aumentamos impuestos necesariamente vamos a recaudar más”
8
Internacional

"Todo va sobre ruedas y ya veremos qué pasa": Trump afirma que la guerra podría terminar si Irán acepta una propuesta de paz que analiza Teherán
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete