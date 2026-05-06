Industria minera activa plan de 600 becas en Antofagasta para cubrir los 25 mil empleos que necesitará a 2030

La industria minera enfrenta una presión creciente por falta de capital humano especializado. La necesidad de avanzar hacia operaciones más automatizadas y digitales elevó la demanda por perfiles técnicos, al punto que el sector proyecta requerir 25 mil trabajadores a 2030.

En ese escenario, empresas mineras, organismos públicos y entidades educacionales comenzaron a acelerar programas de formación en Antofagasta. Uno de ellos es Conecta Norte, iniciativa que esta semana anunció 600 becas para jóvenes entre 17 y 20 años, enfocadas en capacitación para operaciones digitales, mantenimiento, seguridad y cultura minera.

El programa es impulsado por Fundación País Digital y Desafío Latam, con apoyo de BHP Foundation y colaboración de Fundación Minera Escondida, y busca conectar formación técnica con necesidades reales de la industria minera.

La presentación del proyecto reunió al seremi de Ciencia, Héctor Bravo, junto a representantes de compañías mineras, municipios, liceos e instituciones de educación superior. En paralelo, la iniciativa conformó una mesa de trabajo que tendrá como objetivo vincular el programa con empresas y oportunidades de empleabilidad en la región.

Automatización y análisis de datos

El foco de Conecta Norte está puesto en habilidades que ya comenzaron a ganar espacio dentro de las operaciones mineras. Automatización, análisis de datos y operación tecnológica aparecen entre las principales competencias que busca desarrollar el programa.

En esa línea, Conecta Norte apunta a preparar jóvenes para funciones vinculadas a operaciones digitales, mantenimiento y uso de tecnologías aplicadas a minería, en medio del crecimiento de faenas más automatizadas y sistemas de monitoreo remoto.

"Esta iniciativa traduce las necesidades del sector minero en formación práctica y actualizada, vinculada a automatización, análisis de datos y operación tecnológica. Además, incorpora desafíos reales de la industria, generando mejores condiciones para la inserción laboral de los jóvenes de la ciudad", señaló Catalina Araya, directora de Educación.

Para Andrés Gallardo, director ejecutivo de Desafío Latam, el foco está en conectar la formación con las necesidades reales de la industria. "Hoy el desafío no es solo formar talento, sino hacerlo de manera articulada con la industria y a la escala que el país necesita. Conecta Norte permite precisamente eso, alinear formación, empleabilidad y desarrollo productivo, incorporando las necesidades reales del sector y anticipando su evolución, para que más jóvenes accedan a oportunidades concretas en la minería del futuro".

Articulación entre industria y educación

Uno de los focos del programa es conectar a la industria minera con liceos, instituciones de educación superior y organismos públicos.

Entre las entidades que participaron del lanzamiento se encuentran Spence BHP, Escondida BHP, SQM Litio Yodo, Codelco, Colbún, Cámara Minera de Chile, Inacap Antofagasta, AIEP Antofagasta, Sence, SernamEG, OTIC Sofofa y la Municipalidad de Antofagasta, entre otros actores ligados al ecosistema minero y educacional de la región.

La iniciativa además se alinea con la Estrategia Minera para el Bienestar de la Región de Antofagasta (EMRA) 2023 - 2050 y busca responder al avance tecnológico de una industria que actualmente aporta entre 10% y 15% del PIB nacional y cerca del 50% de las exportaciones del país.