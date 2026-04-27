Alcaldes de Antofagasta piden a Hacienda frenar descuentos por errores en pago de patentes mineras y proponen cambios a la normativa

Una delegación de la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta alertó sobre el impacto de los descuentos en los presupuestos y advirtió presión adicional en 2026 por alza de combustibles; plantean mesa técnica y revisar tope de distribución.

Una comitiva de la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta (AMRA) se reunió en el Congreso con el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, para abordar los descuentos aplicados a municipios tras pagos erróneos de patentes mineras realizados por la Tesorería General de la República (TGR).

En la instancia participaron el presidente de la AMRA y alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta; el vicepresidente y alcalde de Ollagüe, Jhean Ramírez; el alcalde de Taltal, Mario Acuña; y la directora ejecutiva, Sandra Pastenes. La cita fue gestionada por la diputada Marcela Hernando y el senador Pedro Araya.

Según expusieron, los recursos transferidos en exceso durante 2024 comenzaron a ser descontados en 2025, afectando directamente los presupuestos municipales. El impacto, señalaron, ha sido mayor en comunas con alta dependencia del Fondo Común Municipal, como Taltal, San Pedro de Atacama y Ollagüe.

“Pudimos expresar la preocupación que tenemos sobre todo en los tiempos que han ido pasando y en esta indefinición que tenemos respecto a lo que está ocurriendo en la distribución por concepto de patentes mineras. Estamos preocupados”, afirmó el presidente de la AMRA, Justo Zuleta.

En este contexto, los alcaldes plantearon la necesidad de suspender los descuentos, advirtiendo que en 2026 la situación podría agravarse por el aumento en los costos operacionales, especialmente en zonas donde la generación eléctrica depende de motores a diésel, como localidades del Alto Loa y Atacama La Grande.

Mesa técnica

Además, la AMRA solicitó la conformación de una mesa técnica para avanzar en un reglamento de la ley de patentes mineras que permita una distribución más clara de los recursos. Junto con ello, plantearon revisar el artículo que fija un tope máximo de distribución entre comunas mineras, considerando las externalidades de la actividad en los territorios.

Por su parte, la diputada Hernando sostuvo que “tengo confianza en que el compromiso del subsecretario es realmente dar una respuesta en el más breve plazo, porque él aquilata bien lo que significa dentro del presupuesto de las municipalidades sobre todo de las pequeñas, que dependen de estos fondos, y el origen de lo que son las patentes mineras para la segunda región”.

Desde la asociación indicaron que la situación sigue en desarrollo y que los efectos de los ajustes ya se reflejan en la planificación financiera de los municipios de la región.