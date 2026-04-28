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Antofagasta

Con respaldo unánime, Coeva da luz verde a ajuste de extracciones de Nova Andino en el Salar de Atacama

La Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta aprobó por unanimidad la modificación del proyecto, que baja el uso de agua respecto a lo autorizado en 2006, fija un máximo de 822 litros por segundo de salmuera y extiende la operación hasta 2030, con nuevas exigencias de monitoreo.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Martes 28 de abril de 2026 a las 15:30 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Minería evaluación ambiental salmuera SEA SMA recursos hídricos Litio sustentabilidad

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