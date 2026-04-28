Con respaldo unánime, Coeva da luz verde a ajuste de extracciones de Nova Andino en el Salar de Atacama
La Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta aprobó por unanimidad la modificación del proyecto, que baja el uso de agua respecto a lo autorizado en 2006, fija un máximo de 822 litros por segundo de salmuera y extiende la operación hasta 2030, con nuevas exigencias de monitoreo.
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