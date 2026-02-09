Click acá para ir directamente al contenido
Presidente del mayor sindicato de Escondida: “Las condiciones del mercado del cobre y otros minerales siempre van a contextualizar las negociaciones colectivas”

Sebastián Liberona, líder del sindicato N°1, está movilizando al sector minero ante cambios “que no son positivos para los trabajadores, como es el reemplazo del sistema de indemnizaciones por años de servicios, la disminución de las facultades y rol de la Dirección del Trabajo, la revisión de la reducción de jornada a 40 horas”.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 9 de febrero de 2026 a las 13:35 hrs.

