Nueva rectora de la U. de Tarapacá por fondos para investigación y postgrados: "Se requiere una profunda revisión para asegurar el retorno a las comunidades”

Jenniffer Peralta se impuso en las elecciones del viernes con 59% de los votos y asumirá en julio como la primera mujer en liderar la casa de estudios en sus más de 50 años de historia.

La Universidad de Tarapacá (UTA) tiene nueva rectora y con ella se marca un hito histórico, ya que por primera vez en sus más de 50 años de historia, una mujer encabezará la institución. Jenniffer Peralta, quien se desempeñaba hasta ahora como vicerrectora académica, fue elegida el viernes con el 59% de los votos, en un proceso donde participó 98% del padrón electoral. El Tricel y el Consejo Superior ratificaron la elección y ella asumirá el cargo en julio para el período 2026 - 2030.

Peralta es psicóloga de la UTA, con doctorado en Psicología Social y Organizacional por la Universidad Autónoma de Madrid y acumula una larga trayectoria dentro de la institución. Fue decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, directora general de la sede Iquique y vicerrectora de Desarrollo Estratégico, entre otros cargos.

- ¿Cuál será el sello que buscará imprimir a su gestión?

- Somos una universidad birregional ubicada en una zona extrema del país, somos una universidad estatal y en ese sentido tenemos un sello que es compartido desde lo público. Queremos potenciar la interacción con el entorno, con las instituciones, con las personas, con las familias, y poder aportar desde nuestra misión que es la formación, la investigación, la innovación, la creación y la vinculación con el medio. Potenciar el rol diplomático que tenemos, pero también el intercambio y la colaboración académica, particularmente con los países que nos rodean.

- ¿Qué va a cambiar en la UTA con su llegada?

- La universidad ha ido creciendo y desarrollando una estrategia que le permitió ser reconocida en un nivel de excelencia. Pero la nueva forma de organización del sistema de educación superior nos obliga a estar muy activos con algo esencial en nuestra misión, que es vincularnos activamente para generar contribuciones a nivel de las comunas, las familias y los territorios donde estamos presentes, en Tarapacá y en Arica y Parinacota. Entonces, todo lo que significa poder desarrollar ciencia y formar personas con excelencia desde el extremo norte del país, se debe sustentar a largo plazo.

- ¿Cuál es el principal problema que ve hoy en la UTA y cómo lo quiere abordar?

- El principal problema tiene que ver con la burocracia que implica el mismo hecho de ser una institución pública. Creo que podemos abordarlo de manera efectiva desde el primer año. Durante los tres primeros meses del periodo de rectoría vamos a precisar aquellos elementos que se abordarán en primer lugar, especialmente los procesos que contribuyan al desarrollo académico y a la gestión académica.

- ¿Se abrirán nuevas carreras?

- Efectivamente, tenemos un plan de crecimiento que va a estar orientado al trabajo con los gobiernos regionales y con las instituciones, que nos permita tomar buenas decisiones respecto a la apertura de nuevas carreras. Este año ya hemos abierto nuevas carreras y a partir del próximo año el crecimiento va a ser definitivamente pertinente. Hay una necesidad importante de contar con profesionales como veterinarios y terapeutas ocupacionales, entre otros y son proyectos en los que estamos trabajando.

Centro de Supercómputo

Uno de los proyectos más concretos que trae la nueva rectoría es la inauguración, prevista para 2026, de un centro de supercómputo con una inversión cercana a los $ 10 mil millones.

- ¿Qué impacto tiene este proyecto para las perspectivas de la casa de estudios?

- Nosotros custodiamos el origen de la humanidad americana a través del estudio y la preservación de la cultura chinchorro y de sus momias. Y la proyección que tenemos ahora es de liderar el futuro tecnológico desde la zona extrema norte del país a través del centro de cómputo que abre las posibilidades para que muchos investigadores, pero también muchos servicios públicos, puedan hacer uso de esta infraestructura.

- ¿Qué interpretación hace del ataque que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Linconao, en la Universidad Austral?

- Hemos lamentado mucho lo que ha sucedido. Las universidades son un centro de pensamiento, un centro de construcción de sociedad, y el diálogo es lo que debería primar. La convivencia universitaria debe estar fundada en el respeto, en la consideración del otro como legítimo en la relación. Este tipo de violencia no es aceptable y esperamos que se activen los protocolos y las prevenciones necesarias para que ninguna persona deba sufrir este tipo de violencia.

- ¿Qué mensaje le mandaría a la ministra sobre recortes o ajustes en financiamiento de ciencia y posgrado, especialmente en programas de ANID?

- Que se requiere una revisión profunda, porque lo que necesitamos como país es seguir desarrollando el talento de las personas a través del aporte a la investigación, a la ciencia, a la innovación, a la tecnología. Hay que revisar con mucha rigurosidad la pertinencia de las aportaciones para el desarrollo de personas y que por lo tanto deban tener un retorno a las comunidades, al país. La petición es justamente revisar la pertinencia y poder proyectar en los territorios de manera descentralizada aquellos beneficios que son necesarios para que tengan retorno en los propios territorios.