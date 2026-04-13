Jenniffer Peralta se convierte en la primera rectora de la Universidad de Taparacá
La actual vicerrectora académica asumirá el período 2026-2030, tras imponerse en una elección inédita marcada por liderazgo femenino, donde compitió con la decana de Derecho Claudia Moraga, instalando un cambio en la conducción de la universidad.
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En una jornada calificada como histórica se desarrollaron las elecciones para la rectoría de la Universidad de Tarapacá (UTA), resultando electa la actual vicerrectora académica, Jenniffer Peralta, quien se convertirá así en la primera mujer en asumir el cargo.
La académica se impuso en la votación y asumirá la rectoría durante el período 2026-2030. El proceso estuvo marcado por un escenario inédito, ya que por primera vez, las candidaturas con mayor respaldo estuvieron encabezadas por mujeres. En ese contexto, Peralta compitió directamente con Claudia Moraga, decana de la Facultad de Derecho, en una contienda que reflejó un giro en los liderazgos al interior de la casa de estudios.
La presencia de ambas candidaturas femeninas instaló desde el inicio un escenario distinto, anticipando un cambio en la conducción de una institución que por años estuvo marcada por liderazgos masculinos.
Principales ejes
Visiblemente emocionada tras el conteo de votos, la nueva rectora electa delineó los principales ejes de lo que será su administración, con énfasis en fortalecer la identidad institucional y profundizar el vínculo con el entorno regional. En sus primeras definiciones, apuntó a consolidar el desarrollo de la comunidad universitaria y proyectar a la universidad desde su propio sello, relevando su rol en el territorio y su aporte al desarrollo de la macrozona norte.
Peralta hizo hincapié en el sentido de pertenencia, señalando la importancia de “que podamos sentir orgullo por ser ‘utaino’... pero sobre todo que nuestras regiones sientan orgullo por nuestra Universidad de Tarapacá”.
El triunfo de la vicerrectora académica marca el cierre de un ciclo en la conducción de la Universidad de Tarapacá, tras una etapa de 16 años bajo el liderazgo de Emilio Rodríguez, en períodos no consecutivos, dando paso a una nueva administración al frente de la institución, que deberá gestionar la herencia de un modelo consolidado mientras imprime un sello propio, enfocado en la excelencia académica y el fortalecimiento de la formación estudiantil.
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