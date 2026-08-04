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Arturo Alessandri y comercio ilícito: “Estas economías son la caja chica del crimen organizado”

El presidente de la naciente Asociación Nacional contra las Economías Ilícitas (ANEI) detalló los objetivos de la entidad que debuta este martes.

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Publicado: Martes 4 de agosto de 2026 a las 04:00 hrs.

delitos Ley Delitos Económicos crimen organizado abogados
<p>Hoy se realizará el lanzamiento en las oficinas del abogado. Foto: Verónica Ortíz</p>

Hoy se realizará el lanzamiento en las oficinas del abogado. Foto: Verónica Ortíz

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