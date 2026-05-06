Actividad portuaria del Biobío retrocede en marzo: carga movilizada se contrae 3,5%
La caída, que rompe la tendencia de crecimiento de los dos primeros meses del año, responde principalmente a la baja de 10,2% en el servicio de carga embarcada. Pese a ello, la región cierra el primer trimestre con un crecimiento acumulado de 4,3%.
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La carga total movilizada por los terminales portuarios de la Región del Biobío registró una contracción interanual de 3,5% en marzo, al totalizar 2.162.060 toneladas. Según el último Boletín del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), este resultado rompe la tendencia de crecimiento de los dos primeros meses del año y responde, fundamentalmente, debido al comportamiento negativo del servicio de carga embarcada al exterior, que experimentó una caída de 10,2% en doce meses, tras movilizar poco más de 1 millón de toneladas.
La carga embarcada desde los puertos del Biobío representa 50,7% de la operación total de la región.
El desempeño económico del sector durante el tercer mes del año estuvo marcado por una baja transversal en tres de los cinco servicios principales. Además de la caída en las exportaciones, el servicio de cabotaje registró una disminución de 12,6%, movilizando poco más de 367 mil toneladas, mientras que el tránsito de mercancías retrocedió 19,3% en comparación con el mismo periodo de 2025.
La disminución de marzo estuvo determinada por una menor demanda en el despacho de carga suelta o general, granel sólido y contenedores.
Cifras positivas
No obstante y pese a la baja en las exportaciones, la nota positiva estuvo en los desembarcos del exterior, que crecieron 20,4%, impulsados principalmente por el mayor flujo de graneles sólidos y graneles líquidos gaseosos.
Así mismo, la eficiencia en el manejo de contenedores mostró cifras positivas al contabilizarse 126.357 TEUS. Este dato representa un crecimiento de 9,3% interanual como resultado de una mayor rotación de unidades de 40 pies.
Balance trimestral
Pese a la última caída, en el balance del primer trimestre la actividad portuaria del Biobío mantiene buenas cifras, gracias a los registros de enero y febrero.
Entre enero y marzo se movilizaron un total superior a 6.800.000 toneladas, que porcentualmente representa un aumento acumulado de 4,3% respecto al año anterior. Este crecimiento trimestral se sostiene en el repunte de las importaciones y el tránsito, que lograron compensar la debilidad que mostraron el cabotaje y las operaciones de re-estibas.
Finalmente, el informe del INE vincula la menor actividad portuaria de marzo con una reducción en el flujo logístico terrestre. En este periodo, el paso de vehículos de carga por las plazas de peaje de la Región del Biobío descendió 3,2% interanual, totalizando poco más de 537 mil pasadas. Esta baja fue liderada por los camiones de tres o más ejes, que constituyen la mayor parte del transporte de mercancías de alto tonelaje en la zona, reflejando el enfriamiento temporal de la cadena de suministro vinculada a los terminales marítimos regionales, cifras que coinciden con el alza de los combustibles.
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