Tormentas eléctricas en el Biobío: Senapred activa protocolos por riesgo de deslizamientos en zonas incendiadas

Desde esta mañana las lluvias y la caiga de rayos han impactado a la zona. Las autoridades advierten que el agua caída aumenta la probabilidad de remociones en masa n suelos sin cubierta vegetal y complica el escenario para familias damnificadas.

Con intensas precipitaciones y tormentas eléctricas amaneció el Gran Concepción. Ante la alerta meteorológica levantada ayer por las autoridades, la dirección regional de Senapred y la Jefatura de la Defensa Nacional en el Biobío han activado los protocolos de emergencia con énfasis en las zonas siniestradas por los incendios forestales, debido al mayor riesgo de deslizamientos de tierra y aluviones por suelos sin cubierta vegetal.

Si bien se proyecta que la inestabilidad decline hacia la tarde para dar paso a cielos despejados el sábado, la autoridad ha puesto el foco en la seguridad física de las personas, tanto por la actividad eléctrica como por la inestabilidad del terreno.

Alejandro Sandoval, director regional de Senapred Biobío, entregó un balance de las primeras horas. "Tal como se habría pronosticado, esta condición de baja segregada está dejando tormentas eléctricas y lluvias intensas en corto periodo de tiempo. Hemos evaluado dos grandes riesgos: por una parte, la caída de rayos y el otro riesgo que identificamos son las eventuales remociones de masa, deslizamientos, principalmente en los sectores que han sido afectados por los incendios forestales y también otros sectores que, lamentablemente, tienen una recurrencia histórica".

Sandoval fue enfático en llamar al autocuidado ante la llegada de un nuevo sistema frontal previsto para inicios de la próxima semana, solicitando evitar zonas descampadas y la cercanía de personas con estructuras metálicas.

Seguridad

Por su parte, la Armada ha debido adaptar su despliegue operativo. El contraalmirante Eduardo Acevedo, Jefe de la Defensa Nacional (Jedena) en el Biobío, señaló que la estrategia de seguridad se ha redistribuido basándose en "sucesos críticos". No obstante, la autoridad admitió que el factor humano sigue siendo un desafío, dado que muchos damnificados se niegan a ir a albergues, pese al riesgo climático.

"Existe una reticencia por parte de algunas de las personas que se encuentran actualmente en sus terrenos. Nosotros los instamos a que vayan a áreas protegidas. (...) el frente meteorológico ya manifestándose y puede ser peligroso, por lo tanto, lo que esperamos es que la mayor cantidad de ciudadanos se dirijan a los albergues".

Acevedo confirmó que el patrullaje se mantiene intenso y eficiente para garantizar la seguridad de los bienes, buscando incentivar la evacuación preventiva ante la amenaza del clima.