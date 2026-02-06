DP World destina $ 2 mil millones para reconstruir viviendas de trabajadores afectados por incendios en Lirquén

El plan de emergencia apunta a responder a la urgencia habitacional y a la entrega de soluciones habitacionales en un plazo de 60 días.

La empresa portuaria DP World Chile anunció la creación de un fondo de ayuda extraordinario de $ 2 mil millones, destinado exclusivamente a la reconstrucción habitacional de sus colaboradores en la Región del Biobío. La medida busca apoyar a los 164 trabajadores del terminal que la compañía mantiene en Lirquén, quienes resultaron damnificados tras los incendios forestales de azotaron a la comuna en enero.

El plan de reconstrucción que promueve el terminal portuario, apunta principalmente levantar las viviendas siniestradas, en su mayoría con pérdida total. Curtis Doiron, CEO de DP World en Chile, declaró que "Esperamos que las primeras viviendas de reemplazo estén listas en un plazo de 60 días”.

Para el gerente general de DP World Lirquén, Michael Spoerer, el proceso de redificación permitirá responder a parte de las necesidades inmediatas de los equipos humanos de la compañía. “Hoy seguimos trabajando unidos, con un compromiso que no termina en la emergencia: este aporte que estamos realizando busca apoyar la fase de reconstrucción y entregar a nuestros trabajadores y sus familias algo esencial en este momento: una casa”.

Reacción inmediata

Tras desatada la emergencia, el 18 de enero, la empresa portuaria activó un protocolo de ayuda y contención orientado, en primera instancia a catastrar la magnitud del daño entre sus trabajadores, independiente de la relación contractual y brindar medidas de seguridad en medio de la catástrofe.

En esa línea, la definición de DP World fue valorada por los representantes de los trabajadores, tanto contratados como eventuales. Juan Carlos Quezada, presidente de la Federación de Trabajadores Eventuales de DP World Lirquén y coordinador nacional de la Confederación Unión Portuaria de Chile, calificó el fondo como “un aporte significativo para levantarse del suelo y es un gran impulso para volver a la normalidad. Esta ayuda de DP World nos permitirá pararnos más rápido”.

Así mismo, Alejandro Albornoz, vicepresidente de la Federación de Trabajadores Contratados del terminal, señaló que la magnitud de la ayuda "es más de lo que jamás hubiésemos imaginado", apuntando a la tranquilidad que esta inversión social entrega a las familias damnificadas en medio de la crisis.