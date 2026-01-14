Durante acto en Asmar, Boric invitó a Gobernador Giacaman a ser parte del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío

Durante su visita al astillero en Talcahuano, el Mandatario visitó las obras del “Magallanes”, primera unidad del proyecto Escotillón IV y calificó de “política de Estado” la construcción naval que se realiza en Biobío.

El Presidente Gabriel Boric llegó hasta la Base Naval de Talcahuano para visitar el avance de las obras de los primeros buques del proyecto Escotillón IV que se realiza en los astilleros de ASMAR, oportunidad en la que llamó al gobernador regional, Sergio Giacaman, a sumarse al Plan de Fortalecimiento Industrial, dentro del cual, la construcción naval es uno de los ejes de desarrollo económico.

En su recorrido, planteó que “el desarrollo de la industria naval no sólo es un gran logro de nuestra ingeniería y de la capacidad industrial del país, sino una poderosa señal de la soberanía nacional y del orgullo nacional”, argumentando además que la industria naval es un orgullo para el Biobío y desde allí, la invitación el Gobernador para dar continuidad a este modelo de contención de la economía regional, surgido tras el cierre de la siderúrgica Huachipato.

Cabe recordar que Giacaman ha reiterado en más de una oportunidad que el Plan finalizará una vez que acabe el gobierno de Boric, rescatando eso sí algunos aspectos que han sido positivos como el estilo de gobernanza, la participación de actores públicos y privados en la construcción de ejes de desarrollo productivo, y el nexo y cercanía del equipo ejecutivo para promover y agilizar las inversiones.

El Mandatario fue categórico en plantear la necesidad de tener una mirada de largo plazo para respecto a la construcción naval y consolidar al Biobío como un polo industrial. “Esto no es una iniciativa aislada, es parte de la estrategia de fortalecimiento de las empresas de defensa con el propósito de que contribuyan de manera significativa al desarrollo del país. Eso incluye fortalecer su capacidad de innovación, de asociatividad, de colaboración, de eficiencia y transparencia”, puntualizó.

Boric recalcó que en Talcahuano se ha generado un círculo virtuoso que genera empleo, conocimiento y agrega valor.

Escotillón IV

En su recorrido por la planta de Asmar, el Jefe de Estado visitó las obras de construcción del buque multipropósito "Magallanes", la primera unidad del Proyecto Escotillón IV que se construye en el astillero de Talcahuano y que registra un avance del 99% en su obra gruesa y 56% total. Según el cronograma oficial, su botadura se concretará a fines de 2026, para entrar en operaciones durante el segundo semestre de 2027, tras superar las pruebas de mar.

"Estamos dinamizando la industria nacional (...) consolidando capacidades locales en materia de construcción naval, soberanía logística y autonomía de operaciones", afirmó Boric, confirmando además que la construcción del segundo buque de la serie ya comenzó y presenta un 6% de avance. En esa línea, agregó que “con la construcción de nuevos buques multipropósitos para la Armada y una gobernanza moderna e integrada, estamos modernizando la flota y reforzando el papel del Estado como articulador de las capacidades tecnológicas e industriales”.

Respecto al financiamiento, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, garantizó la continuidad presupuestaria para las dos unidades restantes del proyecto, una planificación que se proyecta a 15 años, a través del Fondo de Construcciones Estratégicas. "El gobierno que viene va a tener la misma cantidad de recursos que ha tenido el gobierno del Presidente Boric garantizados durante los cuatro años", aseguró Delpiano, y que será la próxima administración la encargada de definir la priorización anual del gasto.

La secretaria de Defensa destacó además que la construcción naval funciona como una medida contracíclica para el empleo regional, absorbiendo mano de obra técnica e ingenieril calificada, un factor crítico tras el cierre de la siderúrgica Huachipato. "En este trabajo no laboran sólo marinos, es mano de obra local", puntualizó, haciendo un llamado a las universidades a abrir más carreras afines, citando como ejemplo el boom de la astronomía en el norte.

Operación “Soberanía”

La visita también marcó el inicio de la fase operativa en la Antártica con el zarpe del buque Sargento Aldea. La operación, denominada "Soberanía" en conmemoración de los 80 años de presencia chilena en el territorio, implica un despliegue logístico sin precedentes para construir infraestructura crítica. Un nuevo muelle en Bahía Fildes y la recuperación de la pista del aeródromo Teniente Marsh, obras que son ejecutadas por el MOP.

"Es una inversión grande. Hay quienes podrán decir que esto no es prioritario, pero como Jefe de Estado les digo que construir pensando en el largo plazo en un lugar tan estratégico geopolíticamente es prioritario", defendió Boric.

El Presidente subrayó la competencia geopolítica en la zona, recordando que la base chilena opera entre instalaciones de Rusia, China y Corea del Sur. Para asegurar esta posición, la Armada trasladará un total de 15 mil toneladas de carga, en condiciones meteorológicas extremas.

Ecosistema de Defensa y Seguridad

Finalmente, el Ejecutivo proyectó que el caso de éxito de Asmar debe replicarse en otras empresas estratégicas como Famae (Ejército) y Enaer (FACh), mencionando el desarrollo del avión de instrucción "Newen". Delpiano adelantó que el próximo lunes sostendrá una reunión clave con los Comandantes en Jefe y altos representantes de Corfo y Economía para potenciar la industria de drones y autoequipamiento, buscando reducir la dependencia de compras extranjeras.

En materia de seguridad, consultada por el Estado de Excepción en la Macrozona Sur, la ministra Delpiano reconoció un "desgaste" en el personal tras múltiples despliegues, pero valoró la normalización de la actividad turística y económica en la zona. "No se puede vivir toda la vida con zona de excepción", admitió, señalando que el "desescalamiento" es una evaluación que quedará en manos de las autoridades regionales y de la próxima administración.