"Este lunes todos los servicios operan de forma normal": acuerdo de última hora evita masiva paralización ferroviaria en el centro sur del país

Tras una reunión de emergencia sostenida este domingo, EFE Sur y representantes de los cinco sindicatos de los trabajadores, alcanzaron un acuerdo que evitará el paro total de operaciones ferroviarias que se había anunciado para este lunes, de manera indefinida y que afectaría al tráfico de pasajeros y carga en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

Por más de tres horas se extendieron las negociaciones que lograron frenar la huelga legal y poner fin al proceso de negociación colectiva, garantizando la normalidad de los servicios.

El impacto de no haber alcanzado el "humo blanco" habría sido crítico para la economía del sur. Según detalló Nelson Hernández, gerente general de EFE Sur, la falta de acuerdos con el Sindicato de Controladores de Tráfico, habría implicado la "paralización de la circulación de todos los trenes, tanto de pasajeros como de carga, en la zona operacional de Chillán a Puerto Montt".

En esa línea, el ejecutivo valoró el desenlace de las negociaciones, subrayando que las diferencias se resolvieron bajo la naturaleza propia de una negociación colectiva. "En un proceso de negociación colectiva son diversos aspectos los que se abordan y después de unas largas reuniones se acercaron estas posiciones. Estamos en condiciones ya de suscribir un acuerdo con este grupo de trabajadores, siempre con el propósito de mejorar el servicio", explicó.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Controladores de Tráfico, Israel López, también rescató el resultado, tras semanas de trabajo permanente. "Estamos contentos de poder dar una buena noticia, de decir que terminamos en un buen puerto. Mañana lunes los servicios van a operar de forma normal a través de toda la zona sur de Chile", declaró el dirigente sindical.

“Acuerdo por tres años”

El conflicto se resolvió en la instancia de mediación final solicitada por la empresa. La huelga, que ya había sido votada por los 48 controladores encargados de la seguridad y flujo de las vías, habría significado la suspensión total del sistema Biotren en el Gran Concepción, así como de los servicios Corto Laja y Victoria-Temuco, impactando severamente la cadena logística regional.

Nelson Hernández destacó que este pacto entrega certidumbre a largo plazo para la compañía y los usuarios. "De hecho, se cerró un acuerdo por tres años con este sindicato. El proceso de negociación ya está cerrado hasta un nuevo evento", precisó, aclarando que con este hito concluyen los procesos pendientes con los estamentos de la empresa.

Para la estatal, este acuerdo permite mantener la estabilidad laboral tras haber cerrado exitosamente las negociaciones con los otros cuatro sindicatos de la empresa. El desafío de la jornada de este domingo estuvo en centrado en equilibrar las demandas de los trabajadores, quienes exigían mejoras salariales y protocolos más ágiles ante emergencias en las vías, con la sostenibilidad financiera de la compañía.