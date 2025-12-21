Click acá para ir directamente al contenido
"Este lunes todos los servicios operan de forma normal": acuerdo de última hora evita masiva paralización ferroviaria en el centro sur del país

La huelga, que ya había sido votada por los 48 controladores encargados de la seguridad y flujo de las vías, habría significado la suspensión total del sistema Biotren en el Gran Concepción, así como de los servicios Corto Laja y Victoria-Temuco, impactando severamente la cadena logística regional.

Por: Equipo DF

Publicado: Domingo 21 de diciembre de 2025 a las 19:45 hrs.

<p>"Este lunes todos los servicios operan de forma normal": acuerdo de última hora evita masiva paralización ferroviaria en el centro sur del país</p>

