Fiscalía del Biobío activa un inédito protocolo de investigación criminal para poner fin a impunidad en incendios forestales intencionales
La instancia sienta primera vez en la misma mesa operativa a las policías, las Fuerzas Armadas y al sector privado a través de Corma para proteger la evidencia y agilizar la persecución penal en una zona donde, según las últimas cifras de Conaf, más de 50% de los siniestros son provocados.
Noticias destacadas
Cerrar el cerco a la intencionalidad y terminar con la impunidad en los incendios forestales es el objetivo que se ha trazado la Fiscalía Regional del Biobío al activar un inédito protocolo de investigación criminal que, por primera vez, sienta en la misma mesa operativa a las policías, las Fuerzas Armadas y al sector privado a través de Corma. La medida busca blindar la evidencia y agilizar la persecución penal en una zona donde más de la mitad de los siniestros son provocados.
La fiscal regional, Marcela Cartagena, explicó que el instrumento nace de la necesidad de ordenar el flujo de información entre las distintas agencias para evitar la dispersión de evidencia. “Hicimos un compendio de las buenas prácticas y las experiencias de los años anteriores para concretar un protocolo que establece cómo nos vamos a desenvolver para investigar incendios forestales, interactuando con las instituciones que hemos convocado”, señaló la persecutora. El protocolo define entre otras medidas a quiénes actuarán como coordinadores operativos, la activación de canales de denuncia y las normas para el resguardo del sitio del suceso.
Desde el sector privado, la iniciativa fue recibida como una señal de certeza necesaria. Margarita Celis, gerenta general de Corma Biobío-Ñuble, enfatizó el rol de la industria en la entrega de antecedentes técnicos. “Las empresas forestales nos ponemos a disposición de este trabajo porque sabemos la urgencia y necesidad de realizar investigaciones oportunas, teniendo mayor acceso a las pruebas e información que nosotros obtenemos, de tal manera que estén a disposición para que esas indagaciones logren llegar a los culpables”, afirmó.
Estado de Excepción
La coordinación también integra el despliegue militar vigente en la zona desde que se decretó hace tres años el Estado de Excepción en la macrozona sur.
El contraalmirante Arturo Oxley, jefe de la Defensa Nacional para las provincias de Arauco y Biobío, aclaró el rol de las Fuerzas Armadas en este esquema colaborativo. “Nosotros privilegiamos aquellos incendios forestales que tengan afectación respecto de la población. Esa es nuestra prioridad. Pero también, en una condición de Estado de Excepción (...) custodiamos a los brigadistas cuando ellos están atacando el incendio”.
El protocolo cobra especial relevancia ante las cifras entregadas por Conaf, cuyo director regional, Esteban Krause, advirtió que en el Biobío "más del 50% de los incendios son intencionales", lo que exige una respuesta coordinada para determinar responsabilidades penales. El plan incluye capacitaciones inmediatas y se verá reforzado por la PDI mediante su Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales (Bidema).
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Desde un robot Tesla hasta gastronomía india, las novedades del EtM 2025 que parte este jueves en el Parque Bicentenario
La quinta edición del encuentro del ecosistema startups ocupará 13 hectáreas del parque de Vitacura, y entre las novedades, tendrá a India como invitado especial y la presentación del robot Optimus y la Cybertruck de Tesla.
La hebra que une al Caso Primus con Sartor AGF y que fue un insumo clave para la sanción de la CMF
El regulador fijó en US$ 102 millones el monto de operaciones con sociedades relacionadas a los socios, administradores y directores de la gestora, en perjuicio de sus fondos y aportantes.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete