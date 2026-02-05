Tradicional avícola del Biobío anuncia cierre de operaciones: brote de gripe aviar y crisis financiera precipitaron la quiebra

Debió sacrificar alrededor de 200 mil aves por orden del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ante la emergencia, escenario que dejó a la empresa sin capacidad productiva, pero con una alta carga financiera. El cierre dejará a 50 trabajadores cesantes.

Avícola Chequén, en la comuna de Florida, Región del Biobío, uno de los productores más tradicionales del sector, puso fin definitivo a sus operaciones, golpeada por las secuelas del brote de gripe aviar de 2023. Tras las medidas aplicadas por la autoridad sanitaria para contener la crisis en la industria, se hizo financieramente inviable para la compañía mantener sus faenas productivas, decisión que afectará la continuidad operativa de sus 50 trabajadores.

Controlada desde hace 70 años por la familia Crovetto, Avícola Chequén, debió sacrificar alrededor de 200 mil aves por orden del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ante la emergencia por la gripe aviar, escenario que dejó a la empresa sin capacidad productiva, pero con una alta carga financiera.

Nuevo modelo comercial

Tomás Mandich Crovetto, gerente general de Chequén, explicó que “hubo un antes y un después con la gripe aviar”. La empresa eliminó la producción propia y comenzó a comercializar los huevos de productores externos. Escenario que habría forzado una contracción mayor de su presencia en el retail, reduciendo de cuatro sucursales a sólo uno sus puntos de venta.

Sin embargo y según comentó, los márgenes del modelo de comercialización no fueron suficientes para sostener la estructura de una empresa diseñada para la producción masiva.

Impacto en el empleo