Tradicional avícola del Biobío anuncia cierre de operaciones: brote de gripe aviar y crisis financiera precipitaron la quiebra

Debió sacrificar alrededor de 200 mil aves por orden del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ante la emergencia, escenario que dejó a la empresa sin capacidad productiva, pero con una alta carga financiera. El cierre dejará a 50 trabajadores cesantes.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Jueves 5 de febrero de 2026 a las 11:10 hrs.

